Perú: se estrelló una avioneta que trasladaba turistas que recorrían las Líneas de Nasca y murieron sus 13 ocupantes

Entre las víctimas hay siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles, además de los dos tripulantes peruanos. La aeronave cayó en una zona agrícola y no hubo sobrevivientes.

La avioneta cayó en una zona agrícola cercana a la ciudad de Nasca.

Una avioneta que trasladaba turistas para sobrevolar las Líneas de Nasca se estrelló este sábado en el sur de Perú y provocó la muerte de las 13 personas que viajaban a bordo . La aeronave pertenecía a la empresa Aerodiana y cayó cerca de las 12.55 en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a pocos kilómetros de la ciudad de Nasca.

Las autoridades locales confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los 11 pasajeros extranjeros y los dos tripulantes peruanos. Entre los turistas fallecidos había siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes.

La aeronave había partido de Pisco para realizar un vuelo turístico sobre los geoglifos, uno de los principales atractivos arqueológicos del país. Por motivos que todavía se investigan, sufrió una emergencia durante el recorrido y se precipitó sobre un campo cercano al aeródromo María Reiche.

Bomberos, policías y equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para trabajar entre los restos de la avioneta, que se incendió después del impacto. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación inició la recolección de evidencias para determinar las causas del siniestro.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú confirmó que entre las víctimas había 11 turistas extranjeros y aseguró que brindará asistencia a las embajadas de sus respectivos países.

La presidenta Keiko Fujimori lamentó lo ocurrido e informó que la Cancillería mantiene contacto con los consulados de Italia, España y Alemania para acompañar a los familiares y avanzar con la identificación de los cuerpos.

“Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido. Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes”, informó el mayor de la Policía Jorge Andrade desde el lugar del hecho.

Aerodiana también expresó sus condolencias y aseguró que puso a disposición de las autoridades toda la información necesaria para esclarecer lo sucedido.

Investigan las causas del accidente

El siniestro se produjo después de que los vuelos turísticos de la zona fueran suspendidos durante el viernes por la presencia de fuertes vientos que redujeron la visibilidad y provocaron daños en la región de Ica. Las operaciones habían sido reanudadas este sábado, aunque por el momento las autoridades no establecieron si las condiciones meteorológicas tuvieron relación con la caída.

La investigación quedó a cargo de los organismos aeronáuticos peruanos, que deberán analizar los restos del aparato, las comunicaciones y las condiciones en las que se desarrolló el vuelo antes de determinar eventuales responsabilidades.

Las Líneas de Nasca son un conjunto de enormes figuras trazadas sobre el desierto entre los años 500 a. C. y 500 d. C. Debido a sus dimensiones, los geoglifos pueden apreciarse principalmente desde el aire, por lo que los sobrevuelos en avioneta constituyen una de las actividades turísticas más frecuentes de la región.

La zona ya registró otros accidentes similares. En 2022, siete personas murieron al caer una avioneta poco después de despegar del aeródromo María Reiche, mientras que en 2010 otro siniestro dejó seis víctimas fatales luego de un vuelo turístico.