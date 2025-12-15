La agencia de inteligencia de Australia habría investigado a uno de los atacantes del atentado en Bondi Beach + Seguir en









En las últimas horas, la cadena pública ABC citó a un alto funcionario anónimo vinculado a la operación antiterrorista conjunta que investiga el ataque que aseguró que las autoridades creían que uno de los atacantes mantenía una relación estrecha con un miembro del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Tras el ataque terrorista ocurrido en una playa de Sídney, Australia, donde dos hombres armados abrieron fuego contra una multitud reunida en un evento y provocaron al menos 12 muertos y 29 heridos, se confirmó que los autores eran padre e hijo. Además, la Agencia de Inteligencia Australiana (ASIO) informó que hace seis años investigó a uno de los presuntos responsables del ataque por sus supuestos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En las últimas horas, la cadena pública ABC citó a un alto funcionario anónimo vinculado a la operación antiterrorista conjunta que investiga el ataque. Según la versión, las autoridades creían que uno de los atacantes mantenía una relación estrecha con un miembro del EI, que había sido detenido en julio de 2019 y posteriormente condenado por preparar un acto terrorista en Australia.

Además, añadieron que los investigadores antiterroristas consideraban que los dos atacantes de Bondi Beach habían jurado lealtad al Estado Islámico. Al mismo tiempo, de acuerdo con informes citados por altos funcionarios, se encontraron dos banderas del EI en el automóvil utilizado por los agresores.

ataque australia terrorista 2 Las autoridades creen que uno de los atacantes mantenía una relación estrecha con un miembro del grupo yihadista Estado Islámico (EI). El director general de ASIO, Mike Burgess, había declarado el domingo: "uno de los atacantes era conocido por nosotros, pero no representaba una amenaza inmediata”. Por lo tanto, obviamente tenemos que investigar lo que ocurrió aquí". Además, cuando fue consultado sobre los detalles del caso, ASIO afirmó que “no hace comentarios sobre individuos o investigaciones en curso”.

Quiénes son los autores del hecho Las fuerzas de seguridad australianas identificaron a los presuntos autores del atentado perpetrado el domingo en la playa de Bondi como un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

“Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados, uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo”, detalló el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ante los medios. Las fuerzas de seguridad rápidamente acudieron al lugar, estableciendo un cordón de emergencia y solicitando a la población resguardarse mientras se controlaba la situación. La policía informó que uno de los atacantes fue abatido en el lugar, y que otro fue detenido en estado crítico tras enfrentarse a los efectivos. Se investigan posibles vínculos con un tercer sospechoso. En el operativo, también fueron localizados artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a los agresores, que posteriormente fueron neutralizados por equipos especializados.

