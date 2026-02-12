Delcy Rodríguez confirmó una invitación a EEUU y evalúa una visita oficial + Seguir en









La presidenta encargada de Venezuela reveló que fue invitada a viajar a Washington durante una entrevista, en medio de negociaciones energéticas con Washington.

Delcy Rodríguez podría viajar a EEUU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló este jueves que recibió una invitación para visitar Estados Unidos y adelantó que se encuentra analizando un posible desplazamiento, en declaraciones realizadas durante la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en una entrevista con NBC News.

“Estamos considerando ir una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó Rodríguez.

Quien fuera vicepresidenta de Venezuela se hizo cargo del Ejecutivo venezolano a principios de enero, luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares en el país y secuestrara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores,. Hoy se encuentran detenidos en Nueva Yor, acusados de supuestos delitos de narcotráfico.

Rodríguez y Wright enfrentan la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y sanciones estadounidenses, con el objetivo de colocar a los inversores estadounidenses en primera fila, como exige Washington, según una publicación del sitio alemán DW.

Delcy Rodríguez reivindicó la legitimidad de Nicolás Maduro y de la primera dama Sin embargo, Rodríguez también declaró a NBC que considera que Maduro sigue siendo el líder legítimo de su país, pese a que se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos vinculados a drogas y armas. “Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, afirmó.

En paralelo, el Gobierno de Rodríguez continúa sin liberar a todos los presos políticos en Venezuela, como reclaman tanto la oposición como Washington. Apenas 12 horas después de haber sido liberado, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente y permanece actualmente bajo arresto domiciliario. Por su parte, el secretario Chris Wright le dijo textualmente a Welker: “Ronald Reagan, confía, pero verifica. Confía, pero verifica. Llevamos cinco semanas tratando con Delcy. Ha sido una cooperación extraordinaria”.