Denuncian ante la SEC la maniobra con el oro que hizo el BCRA

El regulador del mercado de capitales de Estados Unidos acusó recibo de una presentación por las operaciones con derivados sobre el oro de las reservas y la participación de Deutsche Bank. El caso ya tramita en la Justicia federal argentina y se apoya en la auditoría de la AGN que detectó una pérdida de u$s1.023 millones.

La disputa por el oro del Banco Central cruzó una frontera . La Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo que regula el mercado de capitales de Estados Unidos, confirmó por escrito que recibió y registró una denuncia contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Deutsche Bank por las operaciones con derivados que la entidad concertó en 2025 utilizando parte de sus reservas físicas de oro como respaldo.

Según el documento, la presentación quedó asentada en una base de datos que el personal del organismo consulta durante inspecciones, exámenes e investigaciones, y la OIEA la deriva a otras oficinas y divisiones para su revisión. La SEC aclaró, como hace en todos sus trámites, que la recepción no confirma ni niega la existencia de una investigación ni informa el estado de una denuncia.

La presentación, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, fue ingresada a través del mecanismo denominado Tip, Complaint or Referral, destinado a recibir información para que la SEC proceda a analizar si tiene jurisdicción y elementos para intervenir.

El origen de todo está en la auditoría de los Estados Contables del BCRA que concluyó la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí el organismo precisó que la entidad, tras concertar operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo, perdió el equivalente a u$s1.023 millones.

Según el documento de la AGN, durante 2025 la tenencia de oro - adquirida en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marcó del Pont- “registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal”.

Pero ese mismo año, bajo la gestión de Santiago Bausili y con fines de cobertura, “el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de $1,5 billones (equivalentes a u$s1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto”.

La Auditoría fue más allá y calificó el movimiento como inédito: “Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de u$s1.000 millones para la entidad”.

“En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, remarcó Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN.

En esa ocasión, la sesión de la AGN dejó además una segunda novedad, vinculada a la otra pata de esta historia: los envíos de oro al exterior. Olmos confirmó que el Central ya recibió el informe elaborado por el cuerpo de auditores para que realice su descargo.

“Quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo”, señaló.

Como reveló Ámbito en una serie de artículos, el BCRA respondió a los pedidos de la AGN que el envío del oro no quedó registrado en ningún contrato, y durante casi dos años la entidad que conduce Bausili resistió que se auditara la operación.