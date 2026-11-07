Detuvieron a Santiago Peña tras su destitución en Paraguay: lo trasladaron a un regimiento y deberá declarar ante la Justicia

El expresidente fue arrestado en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Tras un operativo en su domicilio, las autoridades ordenaron su traslado por motivos de seguridad y lo citaron a declarar este sábado a las 11:00.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank . El exmandatario deberá prestar declaración indagatoria este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público , en una investigación que contempla presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio .

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El procedimiento comenzó en la residencia particular de Peña, donde representantes de la Fiscalía y efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una orden de detención. Inicialmente, las autoridades dispusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario, pero durante la madrugada fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial debido a las dificultades para garantizar su seguridad.

La medida se produjo en medio de manifestaciones frente a su vivienda y de una creciente tensión política tras su salida del Poder Ejecutivo . Mientras tanto, su abogado, Ricardo Preda , cuestionó las condiciones del arresto y aseguró que el exmandatario colaborará con la investigación judicial.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco se presentaron en la vivienda del expresidente acompañados por agentes de la Policía Nacional para ejecutar la orden de detención. Una vez en el lugar, los funcionarios constataron que Peña se encontraba dentro del inmueble y dispusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario.

La fiscal González explicó ante los medios de comunicación que la medida resultaba adecuada para garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales . “Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias”, afirmó.

El Senado paraguayo aprobó la destitución de Peña. ARN

Sin embargo, la situación cambió durante la madrugada, cuando los equipos de seguridad determinaron que no estaban dadas las condiciones para mantener al exmandatario en su residencia.

La presencia de manifestantes en las inmediaciones de la vivienda, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, motivó un operativo de traslado. En ese contexto, tres camionetas abandonaron el domicilio particular de Peña con destino al Regimiento Escolta Presidencial, donde quedó alojado bajo custodia.

El desplazamiento se realizó en medio de un escenario de tensión por las manifestaciones vinculadas con la destitución del expresidente y su situación judicial.

Por qué delitos investigan a Santiago Peña en el caso Ueno Bank

La detención del exmandatario fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026, dentro de la causa penal N.º 92/2026.

El expediente lleva la carátula “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros” y está relacionado con las presuntas irregularidades investigadas a partir del caso Ueno Bank.

Según explicó el fiscal Christian Benítez, la pesquisa comprende inicialmente posibles hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La investigación también alcanza al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó durante las últimas horas del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción.

Los investigadores deberán analizar los elementos reunidos y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con una imputación formal contra Peña y los demás involucrados.

Por el momento, la citación establece que el expresidente deberá comparecer este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público para prestar declaración. Una vez completada esa instancia, los fiscales evaluarán los próximos pasos procesales, incluida la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

El abogado de Santiago Peña cuestionó la detención

El defensor del expresidente, Ricardo Preda, rechazó la posibilidad de que se disponga una prisión preventiva y sostuvo que no existen elementos que justifiquen una medida de esa naturaleza.

El abogado confirmó que Peña recibió la notificación correspondiente y aseguró que permitió voluntariamente el ingreso de los agentes a su domicilio. Según su relato, los funcionarios se presentaron sin una orden judicial de ingreso, aunque el exmandatario autorizó que accedieran a la vivienda.

Una vez dentro del inmueble, constataron su presencia y confeccionaron el acta del procedimiento. Preda insistió en que su defendido no intentará eludir la investigación y que cumplirá con las citaciones correspondientes: “Se va a someter como cualquier ciudadano”.

El letrado también recordó que Peña ya compareció anteriormente en una investigación iniciada durante 2025 en el marco de actuaciones de la Contraloría. No obstante, señaló que todavía desconoce los hechos específicos que la Fiscalía le atribuye al expresidente.

En ese sentido, cuestionó que hasta el momento solo se comunicaran las posibles figuras penales investigadas, sin mayores precisiones sobre las conductas concretas.

Preda calificó esas referencias como “enunciaciones abstractas” y anticipó que espera conocer los detalles de la acusación durante la comparecencia prevista para este sábado.

La defensa rechazó una eventual prisión preventiva

El abogado de Santiago Peña también se refirió a la posibilidad de que el Ministerio Público solicite medidas cautelares si decide formular una imputación.

Según explicó, una eventual prisión preventiva debería estar fundamentada en circunstancias concretas que permitan acreditar un riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación. A criterio de Preda, ninguna de esas condiciones aparece actualmente en el expediente.

El defensor remarcó que la privación de libertad durante un proceso penal debe tener carácter excepcional y no puede utilizarse como una sanción antes de que exista una condena. También señaló que, en investigaciones por presuntos delitos patrimoniales, la Fiscalía suele solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva.

En ese contexto, cuestionó que una eventual decisión de encarcelar al expresidente pudiera responder a la presión pública generada por el caso. “Parecería más una demostración al público”, sostuvo sobre esa posibilidad.

Asimismo, advirtió que utilizar una medida cautelar para “congraciarse con un grupo” implicaría, desde su perspectiva, subordinar las garantías del Estado de derecho a las demandas de determinados sectores. Estas declaraciones reflejan la posición de la defensa, mientras que la Fiscalía todavía no definió si presentará una imputación ni qué medidas solicitará.

Manifestaciones frente a la vivienda del expresidente

La situación judicial de Santiago Peña también provocó movilizaciones en las inmediaciones de su residencia. Durante las últimas horas, vecinos identificados en la información difundida como residentes del barrio La Piedad se concentraron frente a la vivienda para exigir que el exmandatario fuera trasladado a la penitenciaría de Tacumbú.

Los manifestantes rechazaron la posibilidad de que Peña permaneciera bajo arresto domiciliario y reclamaron que recibiera un tratamiento similar al de otras personas sometidas a procesos penales.

La concentración se produjo mientras los organismos de seguridad evaluaban las condiciones para garantizar su custodia. Finalmente, durante la madrugada, las autoridades resolvieron trasladarlo al Regimiento Escolta Presidencial, ante la imposibilidad de asegurar su permanencia en el domicilio.

Qué puede pasar después de la declaración de Santiago Peña

La comparecencia prevista para este sábado a las 11:00 representa una nueva instancia de la investigación penal abierta contra el expresidente paraguayo. Durante la diligencia, Santiago Peña deberá presentarse ante los fiscales encargados de investigar las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.

Posteriormente, el Ministerio Público analizará las pruebas disponibles y resolverá si corresponde avanzar con una imputación formal. En caso de que se concrete esa decisión, también podría plantearse la aplicación de medidas cautelares, cuya procedencia deberá evaluarse de acuerdo con las circunstancias del expediente.

La investigación penal se desarrolla después de la destitución de Peña mediante un juicio político en el Senado, un procedimiento institucional distinto del proceso judicial que ahora enfrenta.

Mientras la defensa insiste en que no existen fundamentos para imponer una prisión preventiva, los investigadores deberán determinar las eventuales responsabilidades penales del exmandatario.

Por el momento, Peña permanece bajo custodia y tiene prevista su declaración ante el Ministerio Público, en una causa que también involucra a un exfuncionario del Banco Central paraguayo y que continúa bajo investigación.