ADEPA dio la bienvenida al papa León XIV y pidió defender la dignidad humana ante el avance de la IA

La entidad destacó los mensajes del pontífice sobre comunicación responsable y reclamó proteger los contenidos periodísticos utilizados por los modelos de inteligencia artificial.

ADEPA destacó los mensajes de León XIV sobre la búsqueda de la verdad y los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su bienvenida al papa León XIV con motivo de su visita a la Argentina y llamó a preservar la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial. La entidad manifestó su expectativa de que el viaje contribuya a fortalecer la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos .

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En su declaración, la asociación destacó las posiciones del pontífice sobre los desafíos éticos que plantean las nuevas tecnologías. En particular, valoró su defensa del principio de que la técnica debe permanecer al servicio de las personas y de su dignidad , en un escenario internacional atravesado por tensiones y transformaciones aceleradas.

ADEPA también resaltó las orientaciones de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que León XIV convoca a buscar la verdad, ejercer una comunicación responsable y «desarmar las palabras» frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación.

El pronunciamiento retomó los debates de un encuentro internacional realizado a mediados de octubre en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma , del que participaron directivos de ADEPA y editores argentinos.

Durante esa actividad, los representantes de la prensa argentina plantearon la necesidad de proteger los contenidos informativos y periodísticos que alimentan los modelos de inteligencia artificial . Vincularon ese resguardo con la sostenibilidad del periodismo y con su papel en el debate público y la vida democrática.

Como parte de la bienvenida al pontífice, ADEPA puso a disposición de sus medios asociados, impresos y digitales, un aviso institucional para publicar y difundir a partir del viernes 6 de noviembre.

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su primer día en la Argentina

El domingo 8 de noviembre, León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial encabezada por Javier Milei.

Posteriormente, el Pontífice comenzará su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, con actividades religiosas, protocolares e institucionales.

Según el cronograma difundido para esa jornada, a las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

A las 17:20 participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, mientras que a las 17:50 mantendrá una reunión con el Presidente.

Más tarde, a las 18:30, encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, también conocido como Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Estas actividades marcarán el inicio de una estadía de cuatro días, durante la cual el Pontífice recorrerá distintos puntos del país.

Las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La agenda del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9:15, cuando León XIV visite al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

A las 11:30 presidirá una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, situado en la intersección de avenida del Libertador y avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

El escenario destinado a la celebración religiosa se encuentra en la etapa final de preparación, ante la expectativa de una importante concurrencia de fieles.

El Papa estará en CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Durante la tarde, el Papa participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, previsto para las 16:10. A las 17:30 se reunirá con líderes de comunidades cristianas y distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Posteriormente, a las 18:45, encabezará una celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, programada para las 19:45.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia junto a jóvenes provenientes de diferentes provincias.

Finalmente, el miércoles 11 visitará la Cárcel de Devoto y luego se trasladará a Luján, donde encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica. Ese mismo día partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica.

La visita de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años

La llegada de León XIV tendrá un significado histórico para la Iglesia católica argentina, ya que será la primera visita de un Pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a territorio nacional.

Desde entonces transcurrieron casi cuatro décadas sin nuevas visitas papales, incluso durante el pontificado de Francisco, el primer argentino en ocupar la máxima autoridad de la Iglesia católica, quien no regresó al país mientras ejerció su función.

Días atrás, León XIV hizo referencia a su regreso a América Latina mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó.

La gira internacional tendrá una duración de 11 días y abarcará 10 ciudades de tres países, con distintas actividades religiosas, sociales e institucionales.