La Unión Europea le respondió a Donald Trump y aseguró que la asociación con Canadá "no está dirigida contra nadie"

Bruselas aseguró que la propuesta no busca confrontar con Washington, luego de que Trump calificara el acercamiento como un “acto hostil” y amenazara con imponer nuevos aranceles.

Archivo. La Unión Europea respondió a las críticas tras la propuesta transformar a Canadá en un "miembro asociado".

La Unión Europea le respondió a las amenazas de Donald Trump , aseguró este jueves que su propuesta para estrechar la relación con Canadá no constituye una alianza contra Estados Unidos. Anteriormente, el mandatario norteamericano advirtió que, de avanzar la propuesta, impondrá nuevos aranceles y hasta podrá cortar el comercio con el bloque.

En detalle, la tensión se acrecentó cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , expuso la iniciativa el pasado miércoles durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney , al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Allí, la representante de la UE propuso que Canadá se convierta en el primer “ miembro asociado ” de la UE , una figura que actualmente no está contemplada jurídicamente en los tratados del bloque.

“La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”, declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea. La iniciativa contempla una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía. “Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE ”, dijo Von der Leyen a Carney, ante una ovación de pie en el hemiciclo.

“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, sostuvo. En esta línea, la funcionaria ofreció a Canadá incorporarse a un futuro “Consejo Europeo de Seguridad”, que la UE busca crear junto con Reino Unido y Noruega.

La UE y Canadá ya mantienen una relación comercial y de cooperación. El acuerdo de libre comercio CETA eliminó casi todos los aranceles y permitió que el intercambio de bienes y servicios entre ambas economías aumentara más de un 80% desde 2016.

Además, este año Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en incorporarse a un programa emblemático de préstamos para la defensa.

La reacción de Donald Trump

El acercamiento entre Bruselas y Ottawa generó una reacción de Trump, quien lo calificó como un “acto hostil” y advirtió sobre posibles medidas comerciales. “Creo que es ridículo”, reaccionó el presidente estadounidense al ser consultado sobre el planteo europeo.

“Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió. Y agregó: “Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad”.

Los "miembros asociados" de la UE

El estatus de “miembro asociado” no está definido por los tratados de la UE, por lo que todavía es incierto qué implicaría en la práctica. Alemania ya había propuesto esta figura para Ucrania, que busca la adhesión plena al bloque. La alternativa permitiría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

Además, cualquier acuerdo de colaboración entre la UE y un tercer país requiere la aprobación de los 27 Estados miembros. El respaldo a la propuesta para Canadá todavía no está definido.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot, expresó su apoyo a “crear vínculos cada vez más estrechos con Canadá”, aunque aclaró que el proyecto debe ser “debatido, examinado y analizado”.