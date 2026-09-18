Donald Trump anunció un acuerdo para ampliar la presencia militar de EEUU en Groenlandia

El entendimiento permitiría a Washington instalar nuevas bases e impedir el despliegue de fuerzas de países adversarios. No modifica la soberanía de la isla y todavía debe recibir aprobación parlamentaria.

El acuerdo permitiría a Estados Unidos ampliar de manera permanente su despliegue militar en Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que ampliaría de manera permanente la presencia militar estadounidense en la estratégica isla del Ártico.

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Trump presentó el entendimiento como un logro “histórico” y aseguró que permitirá a Washington adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la defensa de Groenlandia y de Estados Unidos. Según afirmó, el pacto no tiene fecha de vencimiento y no implicará costos para su país .

“Estados Unidos tendrá para siempre plena capacidad de actuar según sea necesario en Groenlandia”, escribió el mandatario en su red social Truth Social. También anticipó que comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en la isla.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen , confirmó posteriormente la existencia del entendimiento y adelantó que será firmado por representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, el acuerdo todavía deberá ser aprobado por los parlamentos danés y groenlandés.

El entendimiento le otorgaría a Estados Unidos acceso permanente, derechos de sobrevuelo y la posibilidad de ampliar sus instalaciones militares en Groenlandia , según funcionarios estadounidenses citados por medios norteamericanos.

También impediría que China, Rusia u otros países considerados adversarios de Washington instalen bases, mantengan tropas o realicen inversiones en sectores sensibles de la isla sin una autorización expresa de Estados Unidos.

“Desde ahora, ningún adversario estadounidense podrá tener una base, presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, sostuvo Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el territorio pasará a integrar de manera permanente el área estratégica de defensa de América del Norte. Para Washington, el pacto permitiría responder al crecimiento de la actividad militar y económica de Rusia y China en el Ártico.

El Gobierno estadounidense también analiza utilizar el territorio groenlandés como parte de Golden Dome, el proyecto de escudo antimisiles impulsado por Trump para proteger a Estados Unidos de eventuales ataques aéreos.

Trump aseguró que el acuerdo no tendrá costos para Estados Unidos y permanecerá vigente de manera indefinida.

Groenlandia conservará su actual estatus político

A pesar de la interpretación difundida por Trump, el acuerdo no transfiere la soberanía de Groenlandia a Estados Unidos ni convierte a la isla en territorio norteamericano. Groenlandia continuará como un territorio autónomo integrado al Reino de Dinamarca y conservará su derecho a la autodeterminación.

Frederiksen remarcó que el entendimiento respeta la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión de los groenlandeses. Su entrada en vigor dependerá de la aprobación de los poderes legislativos de Dinamarca y Groenlandia.

El pacto está diseñado para continuar vigente incluso si la isla decide avanzar en el futuro hacia su independencia. De esa manera, Washington busca garantizar que un eventual cambio en su estatus político no altere los acuerdos de defensa ni habilite la entrada de potencias rivales.

La interpretación danesa introduce así un matiz frente al anuncio de Trump, quien afirmó que Estados Unidos obtuvo el “control permanente” sobre la seguridad de la isla. El texto definitivo del acuerdo todavía no fue divulgado públicamente.

EEUU ya opera la Base Espacial Pituffik en Groenlandia bajo un acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951. Pixabay

La presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Estados Unidos mantiene fuerzas en Groenlandia desde hace décadas y actualmente opera la Base Espacial Pituffik, ubicada en el noroeste de la isla. La instalación cumple funciones de alerta temprana ante el lanzamiento de misiles, vigilancia espacial y seguimiento de satélites.

La cooperación militar se encuentra regulada por un tratado firmado con Dinamarca en 1951. El nuevo acuerdo ampliaría ese vínculo y permitiría a Washington construir instalaciones adicionales, aunque los alcances concretos de esa facultad deberán conocerse cuando se publique el documento.

De acuerdo con funcionarios citados por Fox News, Estados Unidos deberá consultar a Dinamarca y Groenlandia antes de avanzar con nuevas bases, pero no necesitaría su autorización individual para cada proyecto contemplado dentro del pacto.