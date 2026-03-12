La Casa Blanca se burla de los bombardeos en Irán con un video que compara los ataques con videojuegos + Seguir en









El gobierno de Estados Unidos difundió un video con estética de Wii Sports que mezcla escenas del videojuego con imágenes reales de bombardeos contra Irán.

La Casa Blanca difundió en sus redes sociales un video que utiliza la estética del videojuego "Wii Sports" para representar ataques militares contra Irán en el marco de la ofensiva denominada “Operación Furia Épica”. El material combina imágenes reales de bombardeos con gráficos, música y elementos visuales inspirados en el popular juego de Nintendo.

El clip, publicado en la cuenta oficial de X del gobierno estadounidense, reproduce la lógica visual del videojuego. En el montaje aparece una pantalla similar a la del inicio de Wii Sports y se muestran a los personajes "Mii" participando en deportes como tenis, golf o tiro con arco. Cada vez que uno de ellos acierta un golpe, la secuencia cambia a imágenes de explosiones, misiles o ataques aéreos contra objetivos en territorio iraní.

Embed UNDEFEATED. pic.twitter.com/Jt69bcag5y — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2026 El video también utiliza la música original del juego y presenta el título “Operation Epic Fury” con un diseño que imita la interfaz del videojuego. La publicación forma parte del contenido que la Casa Blanca difundió en redes sociales para mostrar aspectos de la ofensiva militar estadounidense contra Irán.

Otros videos de la Casa Blanca que mezclan guerra, cine y videojuegos La pieza se suma a otros videos que la cuenta oficial del gobierno estadounidense publicó en los últimos días. En uno de ellos se utilizaban fragmentos de películas de Hollywood como Avengers, Corazón valiente, Top Gun y Una guerra de película. Tras la difusión, el actor Ben Stiller, protagonista de esta última, cuestionó el uso de esas imágenes: “Nunca nos dieron permiso y no tenemos ningún interés en ser parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película”, escribió en sus redes sociales.

Otro de los videos publicados por la Casa Blanca también utilizó referencias a videojuegos y memes de internet. En ese clip se intercalaban imágenes de bombardeos estadounidenses en Irán con un recorte del videojuego GTA San Andreas, en el que el protagonista CJ dice la frase “Oh Shit, here we go again”. La escena aparece repetida mientras se muestran ataques militares en el monta