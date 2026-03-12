Preocupación de China en la previa de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

El gigante asiático teme que la falta de preparación limite el encuentro a los acuerdos comerciales y no abra el debate a asuntos diplomáticos y de seguridad. Desde Washington - atravesados por el conflicto en Medio Oriente - aseguran estar cómodos con la planificación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su par chino, Xi Jinping , se verán las caras dentro de tres semanas, del 31 de marzo al 2 de abril, en una cumbre que promete ser histórica y crucial, en medio de la reconfiguración del tablero geopolítico . Sin embargo, en la previa de la reunión, el gobierno chino observa con creciente incomodidad el ritmo de los preparativos y consideran que la preparación es insuficiente. En este sentido, desde Pekín advierten porque esta problemática se traduzca en unas negociaciones que terminen concentrándose únicamente en acuerdos comerciales, dejando de lado temas diplomáticos y de seguridad.

Parte del malestar radica también en que Washington se apartó de una práctica habitual en este tipo de cumbres: enviar previamente altos funcionarios para preparar el terreno político. Antes del viaje de Trump a China en 2017, por ejemplo, la administración estadounidense había enviado meses antes a un secretario de Estado y a un responsable de comercio para avanzar en la agenda.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, relativizan el problema. Según consignó el medio Bloomberg, la administración Trump se siente “muy cómoda” con el estado de los preparativos, tanto en lo logístico como en los resultados políticos esperados.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China se limitó a señalar que ambos países “mantienen la comunicación sobre la interacción entre los dos jefes de Estado” , sin ofrecer mayores detalles.

Mientras tanto, una pequeña delegación de funcionarios estadounidenses de menor rango llegó a Pekín a comienzos de mes para avanzar con los preparativo. La visita, así como el descontento chino por la planificación, fue confirmada inicialmente por el South China Morning Post .

Taiwán, la IA y la situación en Medio Oriente: otros temas que busca abordar la gestión de Xi Jinping.

A pesar de las tensiones, ambas partes continúan trabajando para concretar la reunión entre los líderes. En ese marco, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, tienen previsto reunirse este fin de semana en París para una nueva ronda de negociaciones que, históricamente, han girado principalmente en torno al comercio y que volvieron al centro de la escena luego de la estrategia de arancelaria de Trump.

Otro de los ejes a tratar será la búsqueda de entendimiento para que Nvidia exportar sus chips H200 - ya superados por otros modelos - a empresas chinas que no estén vinculadas al sector militar.

Además, también se espera que las delegaciones conversen sobre el futuro de las inversiones chinas en Estados Unidos, el desarrollo de industrias vinculadas a los vehículos eléctricos y baterías, así como cooperación en inteligencia artificial y programas de intercambio entre ciudadanos de ambos países.

Más allá de lo comercial, China busca impulsar su agenda con una preocupación central: Taiwán. Recientemente, el mandatario chino planteó el tema en una conversación telefónica con Trump, en la que expresó su preocupación por las ventas de armas estadounidenses a Taiwán y pidió tratar la cuestión con la “máxima precaución”.

La postura fue reiterada el domingo por el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, quien sostuvo que el territorio reclamado por Pekín se encuentra “en el centro de los intereses fundamentales de China”. Al mismo tiempo, llamó a que 2026 se convierta en un año “histórico” para los vínculos bilaterales.

Trump y una agenda cargada, con Medio Oriente como el foco principal

Los preparativos para la visita de Trump a Pekín se dan en un contexto de intensa actividad política por parte del mandatario. En las últimas semanas, no solo la administración del republicano lanzó una ofensiva contra Irán, sino que también debió dar batallas internas en su intento por reconstruir su política arancelaria - tras un fallo adverso del Tribunal Supremo de Estados Unidos y trabajaron en una mediación para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

A fines del mes pasado, Trump también pronunció su discurso anual sobre el Estado de la Unión de Estados Unidos, que marcó el inicio de una campaña clave rumbo a las elecciones legislativas de medio término. Durante casi dos horas —un récord presidencial— el mandatario evitó referirse directamente a China.