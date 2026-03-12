La abogada argentina acusada de racismo en Brasil podría recibir hasta 15 años de cárcel + Seguir en









La defensa de Agostina Páez buscará evitar "el peor escenario" para la joven, basado en una sumatoria de tres delitos en concurso material. Su defensora también cuestionó esta proporcionalidad y la consideró una “exageración”.

El caso se encuentra en una etapa clave, ya que el juicio comenzará el próximo 24 de marzo y definirá el rumbo del proceso.

La abogada argentina Agostina Páez, investigada en Brasil por injuria racial, continúa bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro mientras avanza su causa judicial. Ahora, se conoció que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel

En las últimas horas, Páez pidió disculpas y confesó que "cometió un error". Ahora su defensora, Carla Junqueira, confirmó a Infobae que la joven de 29 años podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión si prospera la acusación de la Fiscalía brasileña.

“Nuestra estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años (de prisión)“, afirmó Junqueira en Infobae.

abogada-argentina-rio-janeiro-IL43OXQVLFDXPPOCDGWDACDBAM El juicio comienza el próximo 24 de marzo y la defensa de Páez busca "evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material". La letrada también cuestionó la proporcionalidad de la respuesta judicial y consideró que la figura de concurso material es una “exageración”. Sostuvo que existían alternativas menos restrictivas para garantizar el avance del proceso, sin recurrir a medidas cautelares tan severas.

En este contexto, la defensa busca centrar la estrategia en aspectos procesales y tomar distancia de la línea adoptada por el equipo legal anterior, que había intentado responsabilizar a las víctimas por lo ocurrido. “Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo”, afirmó la abogada. La abogada argentina acusada de racismo en Brasil pidió disculpas y cambió su estrategia de defensa La abogada argentina Agostina Páez, investigada en Brasil por injuria racial, difundió un mensaje de voz en el que pidió disculpas públicas por el episodio ocurrido en enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde realizó gestos considerados racistas frente a empleados del lugar. “He cometido un error del cual he aprendido. Me dejé llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido”, expresó la joven de 29 años en el audio difundido tras varias semanas de silencio. El pronunciamiento llega acompañado de un cambio en la estrategia de su defensa, que ahora busca facilitar una salida judicial que le permita regresar a la Argentina mientras continúa el proceso.