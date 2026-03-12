Guerra en Medio Oriente: la agencia marítima de la ONU convocó a una reunión extraordinaria sobre el estrecho de Ormuz + Seguir en









La convocatoria fue estimada para el 18 y 19 de marzo, con la participación de países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Reino Unido.

Se trata de la OMI, compuesta por 40 miembros elegidos por la asamblea de la institución.

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, celebrará una sesión extraordinaria el próximo 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la guerra de Medio Oriente en el transporte naval, "en particular en el estrecho de Ormuz", anunció este jueves el organismo en un comunicado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo", precisó la agencia según AFP. En esa línea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Marruecos, Qatar y Reino Unido, países miembros de la organización, solicitaron la celebración de esta reunión.

La ONU convocó una reunión extraordinaria sobre Ormuz El consejo es el órgano ejecutivo de la OMI, compuesto por 40 miembros elegidos por la asamblea de la institución, pero la reunión estará abierta a todos los países, así como a otras organizaciones gubernamentales y ONG's.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques israelíes y estadounidenses sobre Irán, la navegación dentro y alrededor del estrecho de Ormuz, ubicado entre Omán e Irán, está casi paralizada. Esta situación provoca perturbaciones importantes en el suministro de petróleo a nivel mundial y podría afectar al crecimiento económico global.

antonio-guterres-onu.jpg Algunos países que solicitaron al organismo dirigido por Antonio Guterres son Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Francia. Los Guardianes de la Revolución iraníes prometieron el jueves mantener cerrado el estrecho , tras una solicitud en ese sentido del nuevo guía supremo, Mojtaba Jamenei. "Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo de Ormuz", insistió el líder.

La ONU alertó por el "dramático impacto" de la escalada en Medio Oriente y su impacto en la economía global El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró este martes su preocupación por el "dramático impacto" humanitario y económico que puede llegar a tener la actual escalada en Medio Oriente a nivel mundial. Además, expresó su inquietud por la "multiplicación de frentes" y el aumento de víctimas civiles. Así lo señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, quien en rueda de prensa alertó el peligro de que continúen los ataques contra infraestructuras energéticas "en el marco de la actual escalada regional", lo que podría traer "consecuencias graves y un impacto dramático en la economía global". A su vez, citó a las autoridades locales y a la Media Luna Roja iraní para señalar que los bombardeos iniciados el sábado en Irán habrían afectado a más de 1.000 localidades, "con un saldo aproximado de 790 muertos y cerca de 7.000 heridos".