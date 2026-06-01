Donald Trump aseguró que podría cerrar un acuerdo con Irán "la próxima semana" pese a tensiones + Agregar ámbito en









El presidente de Estados Unidos afirmó que las conversaciones avanzan para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque persisten versiones cruzadas.

Donald Trump afirmó que un acuerdo para cerrar el conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz podría concretarse la próxima semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría alcanzarse un acuerdo con Irán en los próximos días para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y versiones contradictorias sobre el estado de las negociaciones.

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En diálogo con ABC News, el mandatario sostuvo que el entendimiento “tiene buen aspecto” y se mostró optimista respecto a los plazos. “Espero que se concrete en el transcurso de la próxima semana”, afirmó, al tiempo que aseguró haber destrabado dificultades recientes: “Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente”.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y Teherán estuvieron atravesadas por señales contrapuestas. Mientras medios iraníes indicaron que el país persa suspendió los contactos diplomáticos tras los ataques de Israel en Líbano, desde Washington negaron esa versión.

En ese marco, la Guardia Revolucionaria advirtió que las ofensivas israelíes cruzan “líneas rojas” y podrían derivar en respuestas no convencionales, lo que agrega incertidumbre al proceso.

Sin embargo, Trump desestimó esas versiones y relativizó la supuesta interrupción del diálogo: “No me importa si se terminaron, sinceramente. Realmente no me importa. No podría importarme menos”, lanzó. Poco después, reforzó su postura al asegurar que “las conversaciones continúan, a un ritmo rápido”.

Las exigencias clave de EEUU para avanzar en el acuerdo estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei EEUU pide prohibición nuclear, eliminación de material enriquecido y libre navegación en el Estrecho de Ormuz. A través de sus redes sociales, Trump detalló las condiciones que considera imprescindibles para cerrar un entendimiento con Irán: Prohibición nuclear absoluta : Irán deberá comprometerse a no desarrollar armas nucleares bajo ningún concepto.

Eliminación del material enriquecido : el denominado “polvo nuclear” deberá ser desenterrado y destruido con supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) .

Reapertura del estrecho de Ormuz : se exige la libre navegación inmediata , sin restricciones ni peajes.

Desminado de la zona: todas las minas acuáticas deberán ser removidas en un plazo de 30 días. El mandatario también señaló que, en caso de cumplirse estas condiciones, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, lo que permitiría a Teherán retomar sus exportaciones de petróleo y aliviar la presión económica.