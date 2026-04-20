Irán y EEUU se acercan al final de la tregua con un recrudecimiento de la tensión en el estrecho de Ormuz

Islamabad acoge una nueva ronda de negociaciones entre los dos países, aunque sin grandes expectativas de que haya resultados positivos.

La incertidumbre reina este lunes sobre la eventual reanudación de negociaciones entre Irán y EEUU en Pakistán , cuando faltan menos de dos días para el final del alto el fuego .

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La situación volvió a complicarse por el anuncio, el domingo, de la incautación por parte de la Marina estadounidense de un carguero iraní, el Touska , en el golfo de Omán .

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció el envío a Islamabad de una delegación liderada por su vice , J.D. Vance , con el fin de intentar relanzar estas conversaciones de paz, pero el régimen iraní ha expresado sus reservas.

Al anunciar esta nueva ronda en Pakistán, Trump afirmó en Truth Social que ofrecía a Teherán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo, "EEUU destruiría todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán".

El objetivo es poner fin de manera duradera a la guerra, lanzada el 28 de febrero por ataques coordinados entre Israel y EEUU, y que se ha extendido por Medio Oriente dejando más de 3.300 muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y sacudido profundamente la economía mundial.

"No tenemos ningún plan para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto", declaró el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, que puso en duda la "seriedad" de la Casa Blanca en el proceso diplomático.

Varios medios iraníes señalaban que un levantamiento del bloqueo naval estadounidense constituiría una condición previa para estas conversaciones.

Captura del buque iraní

El carguero Touska, de bandera iraní, "intentó romper nuestro bloqueo marítimo, y le salió muy mal", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Irán, a través del vocero del Estado Mayor, prometió "responder pronto" contra este "acto de piratería armada" que viola el alto al fuego en curso.

Según la agencia Tasnim, Irán lanzó drones en dirección a los buques militares estadounidenses que "atacaron" al Touska.

Ante el repunte de las tensiones, los precios del petróleo volvieron a dispararse el lunes, con subidas de más del 6% del Brent y el WTI.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de la tensión

Paralelamente a la vía diplomática, EEUU e Irán siguen enfrentándose en torno al estrecho de Ormuz, acusándose mutuamente de violar el alto al fuego.

Antes de anunciarse la incautación del carguero, Trump había acusado a Irán de atacar distintos buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho.

Un buque de Cma Cgm fue objeto el sábado de "disparos de advertencia", indicó el domingo a la AFP el grupo francés de transporte marítimo.

Frente al bloqueo estadounidense a sus puertos, Teherán había anunciado el sábado que retomaba "el control estricto" del estrecho de Ormuz, dando marcha atrás en su decisión del viernes de reabrirlo. El domingo, el tránsito por el estrecho se redujo a cero, según el sitio Marine Traffic.

Las partes mantienen posturas antagónicas, en particular respecto al tema nuclear, que constituye el centro del conflicto. Según Trump, Irán aceptó entregar su uranio altamente enriquecido, algo que Teherán desmintió. Irán niega querer dotarse de la bomba atómica, pero defiende su derecho a la energía nuclear civil.