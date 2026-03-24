La Corte Suprema de Brasil le concedió la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro por su estado de salud + Seguir en









La decisión de la Justicia brasilera se implementa por 90 días que pueden prorrogarse. El expresidente sigue hospitalizado por bronconeumonía.

Jair Bolsonaro continúa en un delicado estado de salud en un hospital de Brasilia. Cristobal Herrera Ulashkevich - EFE

En medio de las insistencias de su hijo -y senador- Flávio tras empeorarse su estado de salud, Jair Bolsonaro accedió a la prisión domiciliaria "temporal" por decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien argumentó su decisión por motivos "humanitarios".

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El magistrado brasilero dio curso a un pedido de los abogados del expresidente, que cumplió el pasado sábado 71 años, considerando que "requiere atención constante y cuidadosa" por su cuadro de bronconeumonía. Bolsonaro podrá acceder a la detención domiciliaria una vez que sea dado de alta de la internación que transita en el Hospital DF Star de Brasilia, en donde en los últimos días continuaba con tratamiento con antibióticos por vía endovenosa, apoyo clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora.

En principio, la decisión de Moraes es por 90 días, aunque ese plazo puede ser prorrogable según la evolución del cuadro de salud del expresidente. El juez, que se reunió la semana pasada con Flávio Bolsonaro y la esposa de su padre, Michelle, había rechazado todos los recursos previos presentados por la defensa de Jair Bolsonaro y será quién evalúe la posible postergación de sus condiciones de detención.

Alexandre Moraes 2 El juez Alexandre de Moraes. Swiss La condena de Jair Bolsonaro El expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de prisión tras ser hallado culpable de liderar una conspiración destinada a mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

En enero, fue trasladado a una nueva unidad penitenciaria, donde continuará cumpliendo su condena con condiciones más flexibles que las que tenía hasta ahora. La medida fue dispuesta por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien autorizó el traslado desde la sede de la Policía Federal -donde el exmandatario permanecía recluido desde fines de noviembre del 2025- hacia el complejo penitenciario de Papuda, en las afueras de la capital brasileña.

En la “Papudinha”, un sector administrado por la Policía Militar dentro del complejo carcelario, contará con un espacio de uso exclusivo, habitualmente destinado a cuatro internos. Entre las facilidades autorizadas figuran una cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada. Además, podrá recibir visitas durante más tiempo, realizar actividad física sin restricciones horarias y tomar sol a diario. El lugar también fue equipado con una cinta de correr y una bicicleta fija, en línea con recomendaciones médicas incorporadas al expediente.