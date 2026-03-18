El hijo de Jair Bolsonaro exigió el arresto domiciliario para su padre, ante el agravamiento de salud + Seguir en









Flávio Bolsonaro reforzó el pedido ante la Justicia mientras el exmandatario permanece internado por neumonía y bajo custodia en Brasilia.

Flávio Bolsonaro pidió el arresto domiciliario para su padre. C5N

Flávio Bolsonaro solicitó el arresto domiciliario para su padre, se reunió con el juez Alexandre de Moraes en Brasilia y reforzó el pedido ante el agravamiento del estado de salud del expresidente, quien permanece internado por neumonía mientras avanza la causa judicial en su contra.

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El senador Flávio Bolsonaro mantuvo un encuentro con el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, encargado del proceso por intento de golpe de Estado contra el exmandatario. A la reunión asistieron también otros jueces y los abogados que representan a Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro El expresidente permanece internado por un cuadro de neumonía. AP “Tuve una conversación objetiva con el ministro (Alexandre de) Moraes donde pudimos reforzar lo que ya estaba escrito en el pedido (arresto domiciliario) debido a la preocupación con un agravamiento de su estado de salud debido al lugar de su arresto”, expresó el legislador.

El encuentro forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el entorno del exmandatario para lograr su salida de la prisión en la que se encuentra desde noviembre.

El estado de salud, en el centro del pedido Jair Bolsonaro permanece internado en el hospital DF Star, en Brasilia, donde fue ingresado de urgencia el viernes pasado tras presentar un cuadro de neumonía. Su situación clínica es uno de los principales argumentos esgrimidos por su defensa para solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

El exmandatario, que en los próximos días cumplirá 71 años, atraviesa un momento delicado mientras continúa detenido en el marco de la investigación judicial. Jair Bolsonaro Crece la presión política para que obtenga el beneficio. F24 Bolsonaro fue arrestado en noviembre luego de que la policía lo sorprendiera en su casa de Brasilia intentando destruir su tobillera electrónica. El juez Moraes interpretó esa acción como “una maniobra para darse a la fuga”, lo que agravó su situación judicial. Desde entonces, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en un intento de ruptura institucional. La definición del tribunal será clave para determinar si el exmandatario puede abandonar la cárcel y cumplir su detención en su domicilio mientras sigue el proceso judicial.