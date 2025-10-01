La Corte Suprema de EEUU le permitirá a Lisa Cook seguir en su cargo en la Fed

La gobernadora de la Fed sufrió un intento de destitución de parte de Donald Trump. Además, la Corte informó que comenzará a examinar el caso no antes de enero de 2026.

Cook había sufrido un intento de destitución pero la Corte rechazó la solicitud.

La Corte Suprema de EEUU dictaminó este miércoles que una de las gobernadoras de la Reserva Federal , Lisa Cook , pueda permanecer momentáneamente en el cargo.

El presidente la acusa de haberle mentido a entidades bancarias tras solicitar una serie de préstamos inmobiliarios personales , ya que presentó dos viviendas como residencias principales.

No obstante, Cook llevó inmediatamente el caso a la justicia para permanecer en su puesto. La Casa Blanca intentó impedirle participar en la reunión de política monetaria que se celebró a mediados de septiembre, sin éxito.

Reserva Federal EEUU.jpg La Casa Blanca intentó impedirle a Cook participar de una reunión de política monetaria en septiembre pero no lo logró.

El caso plantea la cuestión de los límites del poder presidencial sobre una institución que dirige la política monetaria del país y fija las tasas de interés.

Los mandatos de los gobernadores son deliberadamente largos (14 años) y en el caso de Cook el suyo es hasta 2038. La ley especifica que Trump puede destituir a un gobernador en caso de "motivo válido", una expresión que la jurisprudencia generalmente asocia con la demostración de la existencia de faltas graves o malversaciones.

Los abogados de Cook consideran que la cuestión de los préstamos inmobiliarios es un "pretexto" para liberar un puesto en la cima de la Fed, donde Donald Trump quisiera colocar a un aliado.

Triunfo para la Fed: la Justicia de EEUU rechazó la solicitud de Donald Trump para despedir a Lisa Cook

Hace dos semanas, la administración Trump había sufrido un nuevo traspié judicial en su pulseada con la Reserva Federal (Fed).

El Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó la solicitud del presidente norteamericano para permitir el despido inmediato de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de este miércoles, que definirá la política monetaria estadounidense.

"Dadas estas circunstancias únicas y la gran probabilidad de que Cook tenga éxito, al menos, en su demanda de debido proceso, la solicitud de amparo del Gobierno se deniega con razón", fundamentó el juez de circuito Brad Garcia en el fallo que mantiene a Cook en su cargo.