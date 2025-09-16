Triunfo para la Fed: la Justicia de EEUU rechazó la solicitud de Donald Trump para despedir a Lisa Cook

El Tribunal Federal de Apelaciones rechazó el pedido presidencial de despedir a la gobernadora Lisa Cook antes de la decisión sobre tasas de interés, por lo que podrá formar parte de la reunión que mañana tomará la decisión.

La administración de Donald Trump sufrió un nuevo traspié judicial en su pulseada con la Reserva Federal (Fed) . El Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó la solicitud del presidente norteamericano para permitir el despido inmediato de Lisa Cook , gobernadora de la Fed, antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de este miércoles, que definirá la política monetaria estadounidense.

"Dadas estas circunstancias únicas y la gran probabilidad de que Cook tenga éxito, al menos, en su demanda de debido proceso, la solicitud de amparo del Gobierno se deniega con razón ", fundamentó el juez de circuito Brad Garcia en el fallo que mantiene a Cook en su cargo.

La decisión, adoptada por dos de los tres magistrados del tribunal, contó con la disidencia de Gregory Katsas , el único juez designado por Trump en el panel , según consignó el medio estadounidense The Hill.

Trump había despedido a Cook a fines del mes pasado tras una denuncia penal que la acusa de haber declarado falsamente propiedades dos en Michigan y Georgia como residencias principales con apenas semanas de diferencia en 2021. Además, se le imputó haber presentado indebidamente una tercera propiedad como "segunda residencia".

La semana pasada, una jueza federal ya había bloqueado temporalmente el despido de Cook , argumentando que las acusaciones de la administración Trump no constituían causa suficiente para su destitución, según la Ley de la Reserva Federal. Además, consideró que la forma en que se produjo el despido podría haber violado los derechos procesales constitucionales de la funcionaria .

El intento de destitución de Cook representa el último esfuerzo de Trump por echar líderes de agencias independientes que, bajo la legislación federal, no pueden ser despedidos sin causa justificada.

La pulseada con la Fed

El caso se enmarca en las críticas sistemáticas de Trump a la Reserva Federal por no reducir las tasas de interés con la velocidad que considera necesaria para impulsar la economía. Con esta decisión judicial, Cook participará de la próxima votación del FOMC sobre los recortes de tasas de interés.

Trump ya cuenta con dos "aliados" en la Junta Directiva: los gobernadores Michelle Bowman y Christopher Waller, ambos nombrados durante su primer mandato. A eso se le sumó Stephen Miran, quien presidía el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, y que ocupará temporalmente un puesto vacante hasta finales de enero.

De todas maneras, la decisión será tomada por el FOMC, compuesto por los gobernadores de la autoridad monetaria, el presidente de la Fed de Nueva York y a un sistema rotativo de jefes de bancos regionales, sumando en total 12 votos.

En el mercado, el consenso es que mañana se anuncie un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia del banco central norteamericano.