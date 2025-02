La familia de Shiri Bibas confirmó la entrega de su cuerpo

Los funcionarios forenses israelíes que han examinado el cuerpo aún no confirmaron la identificación. Los restos entregados por Hamás el jueves, y que según dijo, eran los de Shiri Bibas pero resultaron ser los de una mujer no identificada, dijo Israel .

La familia Bibas dijo: " Durante 16 meses buscamos certeza, y ahora que la tenemos, no hay consuelo en ella, pero esperamos el comienzo de un cierre". Hamás dijo anteriormente que la madre y sus dos hijos murieron en un ataque aéreo israelí.

El Ejército israelí asegura que el cuerpo entregado por Hamás no es de Shiri Bibas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves que los cuerpos entregados por Hamás permanecen a los argentinos Ariel y Kfir Bibas, de 5 y 2 años respectivamente. Sin embargo, aseguraron que el tercer cadáver no pertenece a Shiri, la madre de los niños, y a quien la organización terrorista manifestó entregar.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas", afirmaron desde Israel.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", expresaron, argumentando que se trata de una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que estaba obligada por el acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos".

Hamás libera a los seis últimos rehenes de la primera fase del alto el fuego en Gaza

Este sábado comenzó una nueva entrega de rehenes a Israel de parte de Hamás. Se trata de Avera Mengistu y Tal Shoham, sobre los cuales las FDI se refirieron que se reunieron con su familia y fueron trasladados para las debidas pruebas médicas.

Eliya Cohen, de 27 años, Omer Shem Tov, de 22, y Omer Wenkert, de 23, secuestrados en el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023, fueron entregados por Hamás este sábado a funcionarios de la Cruz Roja en Nuseirat, en el centro de Gaza. Esto es según afirmación de la CNN.

El cuarto que queda es Hisham al-Sayed, de 37 años, árabe-israelí de una comunidad beduina del sur de Israel, que entró en Gaza en 2015. Al parecer, al igual que Mengistu, también padece graves problemas de salud mental.