El Ejército israelí asegura que el cuerpo entregado por Hamas no es de Shiri Bibas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves que los cuerpos entregados por Hamas permanecen a los argentinos Ariel y Kfir Bibas , de 5 y 2 años respectivamente. Sin embargo, aseguraron que el tercer cadáver no pertenece a Shiri , la madre de los niños, y a quien la organización terrorista manifestó entregar.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y que no coincide con el de ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", expresaron, argumentando que se trata de una violación de máxima gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que estaba obligada por el acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos".