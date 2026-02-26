La familia de Stephen Hawking lo defiende y asegura que las dos mujeres de la foto en el caso Epstein son sus cuidadoras

La imagen fue tomada en marzo de 2006 durante un evento científico, organizado por el financista, en el Hotel Ritz-Carlton de las Islas Vírgenes.

La aparición de Stephen Hawking en los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein generó confusión y especulación internacional.

Una fotografía del reconocido físico lo muestra acompañado de dos mujeres en bikini , sosteniendo lo que parecen ser cocktails, lo que llevó a algunos medios de comunicación a insinuar un contexto comprometedor .

Sin embargo, la familia del británico aclaró que la imagen no fue tomada en la isla privada del pederasta, sino en el Hotel Ritz-Carlton de las Islas Vírgenes Estadounidenses en 2006 , durante una conferencia científica sobre cosmología cuántica. A continuación, conocé los detalles.

La fotografía que circula en los archivos de Epstein muestra a Hawking relajado en un entorno tropical, acompañado de dos mujeres en bikini, mientras sostiene lo que parecen ser cocktails de frutas.

Inicialmente, no estaba claro el origen de la imagen ni el contexto en el que se tomó, lo que generó interpretaciones erróneas.

Luego, la familia confirmó que corresponde a marzo de 2006, en el Hotel Ritz-Carlton de las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde el británico asistió a una conferencia científica organizada por el financista sobre cosmología cuántica, junto a otros 20 expertos de renombre internacional.

Es decir, cinco meses antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de solicitar servicios de prostitución.

hawking epstein

Durante el viaje, el empresario incluso adaptó un submarino para que el físico pudiera explorar el fondo del mar alrededor de la isla, demostrando que la actividad era exclusivamente académica.

Pero, la confusión surge de la proximidad de este evento con la isla de Little Saint James, donde Jeffrey llevaba a cabo sus actividades criminales, aunque en este caso no hay evidencia de que Hawking haya participado en ninguna irregularidad.

stephen hawkings

La respuesta de la familia

El entorno de Hawking señaló que "cualquier insinuación de conducta inapropiada por su parte es errónea y sumamente inverosímil".

Un portavoz señaló en el diario británico "Mirror" explicó que las mujeres que lo acompañan en la fotografía eran sus cuidadoras de confianza, quienes lo asistían en su vida cotidiana debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía. "Una afección debilitante que lo mantuvo conectado a un respirador, un sintetizador de voz, una silla de ruedas y atención médica las 24 horas", detalló.

Además, destacó la relevancia del científico como uno de los físicos más importantes del siglo XX y añadió: "A la vez que fue el superviviente más longevo conocido de la enfermedad de la neurona motora".

hawking 2

Cuántas veces aparece mencionado Stephen Hawking en los archivos Epstein

Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de 2026, Stephen Hawking aparece al menos 250 veces en los archivos de Epstein. Sin embargo, los registros no indican que estas menciones impliquen irregularidades o participación en delitos.

La información incluye correos electrónicos y referencias a su asistencia a conferencias científicas financiadas por Epstein, así como fotografías y programas de eventos. En este contexto, el físico fue parte de un grupo de expertos que recibieron apoyo del estadounidense, quien donaba hasta 20 millones de dólares anuales para investigaciones académicas.

En el pasado Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de trata sexual, mencionó supuestas conductas inapropiadas y lo acusó de haber “participado en una orgía con menores” en la isla, de acuerdo con correos electrónicos enviados por el pederasta.

Pero, los textos judiciales revelaron que el propio Epstein negó las afirmaciones e incluso dio instrucciones a su socia, Ghislaine Maxwell, para refutarlas.