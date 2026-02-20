Caso Epstein: allanan la residencia del expríncipe Andrés en Windsor

Se trata de un nuevo operativo de la policía británica, tras allanar una finca de Sandringham. La nueva propiedad consta de 40 hectáreas y alojamiento para personal de seguridad real.

La propiedad tiene 30 habitaciones y 40 hectáreas, dentro de los terrenos del Castillo de Windsor, al oeste de la capital británica.

La policía de Reino Unido continúa este viernes con los allanamiento a las propiedades del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor , un día después de pasar casi 11 horas detenido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. La causa se vincula a su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein , con quien figura en varias fotos según archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU.

El expríncipe Andrés fue detenido este jueves en su residencia de Norfolk por la policía británica y permaneció 11 horas en una comisaría. Tras ser interrogado, quedó en libertad, aunque continúa bajo investigación , según confirmó la BBC.

La policía británica comenzó hoy a allanar un inmueble perteneciente a Andrés dentro del terreno de los Castillos de Windsor: se trata de su antigua vivienda Royal Lodge , de 30 habitaciones, ubicada al oeste de la capital británica.

La propiedad se encuentra en un terreno de 40 hectáreas y cuenta con una piscina, un aviario, seis cabañas, una cabaña para el jardinero y alojamiento para la policía de la realeza, indicó la CNN.

Las autoridades sospechan que el exmiembro de la familia real habría compartido información confidencial con Jeffrey Epstein durante su etapa como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. La investigación se centra en determinar si existió un intercambio indebido de datos sensibles en el marco de sus funciones oficiales.

De acuerdo con la policía de Thames Valley, el hermano del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta y luego liberado bajo investigación, una figura legal que permite continuar con el proceso sin que el acusado permanezca detenido. Además, las fuerzas de seguridad confirmaron que ya concluyeron los allanamientos realizados en Norfolk.