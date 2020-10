La Fed reclamó nuevo estímulo y advirtió sobre más recesión, pero Trump congeló las negociaciones

Washington - La recuperación económica sigue lejos de ser completa y aún podría caer en una espiral bajista si no se controla efectivamente el coronavirus y no se apuntala el crecimiento, advirtió ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un nuevo y más perentorio pedido de ayuda para los hogares y las empresas. Sin embargo, en una decisión que no se esperaba y que se tradujo en una caída inmediata de hasta el 1,5% de los principales índices bursátiles, el presidente Donald Trump ordenó la suspensión de las negociaciones con los demócratas en el Congreso hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.