Mundial 2026: así fue la última ceremonia inaugural en EEUU

El SoFi Stadium de Los Ángeles fue escenario de la tercera apertura del torneo, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. El show reunió a figuras internacionales y cerró el ciclo de presentaciones en los tres países anfitriones.

El SoFi Stadium de Los Ángeles recibió la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

El Mundial 2026 completó este viernes su ciclo de ceremonias inaugurales con una presentación en Estados Unidos, en la previa del partido entre el seleccionado local y Paraguay. El evento se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcó la apertura formal de la etapa estadounidense del torneo.

La gala tuvo una duración de siete minutos y combinó música, baile, cultura pop y una puesta en escena centrada en la Copa del Mundo. En el campo de juego se montó un escenario con una figura gigante del trofeo , que funcionó como eje visual del espectáculo y anticipó el premio que recibirá el campeón de esta edición.

La ceremonia comenzó con un mensaje de bienvenida enfocado en la unidad y el carácter multicultural del país anfitrión. “Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad”, expresó el presentador durante la apertura.

El primer segmento musical estuvo a cargo de Tyla y Future , quienes interpretaron “Game Time” sobre el escenario principal. La presentación abrió el tramo artístico de la noche con una estética ligada al entretenimiento estadounidense y al despliegue visual propio de los grandes eventos deportivos.

Luego fue el turno de LISA, Anitta y Rema , señalados por la FIFA como tres de los artistas con mayor influencia cultural del mundo. Los músicos interpretaron “Goals” , una de las canciones que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026.

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La puesta fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tuvo como inspiración a Los Ángeles como una de las capitales globales del entretenimiento. La organización buscó combinar música, tecnología, cultura pop y una estética de alto impacto para presentar el tramo estadounidense de la Copa del Mundo.

Con esta ceremonia, la FIFA cerró un formato inédito en la historia del torneo: tres inauguraciones en tres países distintos en apenas dos días. La primera se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica, mientras que la segunda tuvo lugar en Toronto, en la previa del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La apertura en Los Ángeles completó el mapa inaugural del Mundial 2026, el primero organizado por México, Canadá y Estados Unidos. Además, el certamen tendrá a territorio estadounidense como sede principal, con la mayor cantidad de partidos y la final.