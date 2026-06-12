El Mundial 2026 completó este viernes su ciclo de ceremonias inaugurales con una presentación en Estados Unidos, en la previa del partido entre el seleccionado local y Paraguay. El evento se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcó la apertura formal de la etapa estadounidense del torneo.
Mundial 2026: así fue la última ceremonia inaugural en EEUU
El SoFi Stadium de Los Ángeles fue escenario de la tercera apertura del torneo, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. El show reunió a figuras internacionales y cerró el ciclo de presentaciones en los tres países anfitriones.
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La gala tuvo una duración de siete minutos y combinó música, baile, cultura pop y una puesta en escena centrada en la Copa del Mundo. En el campo de juego se montó un escenario con una figura gigante del trofeo, que funcionó como eje visual del espectáculo y anticipó el premio que recibirá el campeón de esta edición.
La ceremonia comenzó con un mensaje de bienvenida enfocado en la unidad y el carácter multicultural del país anfitrión. “Somos una nación construida alrededor de la libertad. Hoy celebramos en un solo idioma y alentamos a nuestros ídolos en una sola lengua. Una lengua de unidad”, expresó el presentador durante la apertura.
Los artistas que participaron de la ceremonia
El primer segmento musical estuvo a cargo de Tyla y Future, quienes interpretaron “Game Time” sobre el escenario principal. La presentación abrió el tramo artístico de la noche con una estética ligada al entretenimiento estadounidense y al despliegue visual propio de los grandes eventos deportivos.
Luego fue el turno de LISA, Anitta y Rema, señalados por la FIFA como tres de los artistas con mayor influencia cultural del mundo. Los músicos interpretaron “Goals”, una de las canciones que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026.
La puesta fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tuvo como inspiración a Los Ángeles como una de las capitales globales del entretenimiento. La organización buscó combinar música, tecnología, cultura pop y una estética de alto impacto para presentar el tramo estadounidense de la Copa del Mundo.
Con esta ceremonia, la FIFA cerró un formato inédito en la historia del torneo: tres inauguraciones en tres países distintos en apenas dos días. La primera se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica, mientras que la segunda tuvo lugar en Toronto, en la previa del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
La apertura en Los Ángeles completó el mapa inaugural del Mundial 2026, el primero organizado por México, Canadá y Estados Unidos. Además, el certamen tendrá a territorio estadounidense como sede principal, con la mayor cantidad de partidos y la final.
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