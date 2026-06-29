Javier Milei recibió a Flávio Bolsonaro y ratificó su apoyo a la derecha brasileña

El Presidente mantuvo un encuentro con el senador brasileño e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro en la residencia oficial. Más tarde participará del cierre de la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, que reúne en Buenos Aires a legisladores y dirigentes de distintos países de América Latina.

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro , candidato presidencial en ese país y una de las figuras invitadas a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel.

La reunión se desarrolló horas antes de que ambos coincidieran en las actividades de cierre del foro internacional organizado por la Israel Allies Foundation, que reúne a legisladores, diplomáticos y referentes políticos de distintos países con el objetivo de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel.

El encuentro en la residencia presidencial volvió a exhibir la sintonía política entre Milei y la familia Bolsonaro . Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino mantuvo una relación cercana con el expresidente Jair Bolsonaro y con los principales dirigentes de su espacio político, en línea con la estrategia de fortalecer los vínculos con los gobiernos y fuerzas de derecha de la región.

Flávio Bolsonaro participa de la conferencia como uno de los invitados centrales del encuentro. El senador brasileño fue el principal orador de la cena de bienvenida realizada el domingo y este lunes volvió a formar parte de las actividades junto a legisladores latinoamericanos, embajadores y representantes de organizaciones internacionales.

Por la noche, Milei encabezará la cena de clausura de la conferencia, donde pronunciará el discurso de cierre ante los participantes del foro, que se desarrollará en el Hotel Alvear Icon. La actividad tendrá lugar luego de una jornada de debates centrada en la cooperación entre América Latina e Israel, la implementación de los Acuerdos de Isaac y las estrategias regionales para combatir el antisemitismo.

Entre los asistentes al encuentro se encuentran el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela; autoridades de la DAIA, la AMIA y el Centro Simon Wiesenthal, además de legisladores argentinos que integran el Caucus de Aliados de Israel.

La agenda internacional del Presidente continuará este martes, cuando viaje a Asunción para participar de la Cumbre del Mercosur, donde mantendrá reuniones con los mandatarios de los países miembros del bloque.