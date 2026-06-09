La inversión global en armas nucleares aumentó un 19%, según un informe

La coalición de organizaciones de la sociedad civil, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subrayó que este gasto alimenta el "peligroso panorama geopolítico actual".

Las nueve potencias nucleares más reconocidas en el mundo invirtieron en 2025 una cifra récord de u$s118.800 millones.

Las nueve potencias nucleares más reconocidas en el mundo invirtieron en 2025 una cifra récord de u$s118.800 millones, según un informe publicado este martes por la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN). Esta cantidad, representa un ascenso del 19% con respecto al año anterior.

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La coalición de organizaciones de la sociedad civil, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subrayó que este gasto alimenta el " peligroso panorama geopolítico actual " y reconoce que el riesgo de utilización de armas nucleares en un conflicto es el más alto desde el fin de la Guerra Fría.

"Es inconcebible que estos nueve países estén gastando miles de millones en una falsa promesa de seguridad. Las armas nucleares no pueden utilizarse sin provocar una catástrofe", advirtió la directora de programas de ICAN y coautora del estudio, Susi Snyder.

La coalición de organizaciones de la sociedad civil, ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subrayó que este gasto alimenta el "peligroso panorama geopolítico actual".

EEUU y China lideran el ranking

EEUU lideró una vez más este gasto con una suma mayor que el resto de potencias juntas. En total, fueron u$s69.200 millones, una cantidad que, según indicó ICAN, podría cubrir durante 19 años el presupuesto actual de las Naciones Unidas.

También fue el país donde el gasto creció más, un 22%, seguido de Pakistán (18 %) y Reino Unido (17 %). En segundo lugar en términos absolutos se situó China, con un gasto en armas nucleares de u$s13.500 millones, y le siguió Reino Unido con u$s12.600 millones.

A continuación se situaron Francia con u$s7.700 millones, India con u$s2.800 millones, Pakistán que gastó u$s1.500 millones, Israel con u$s1.200 millones y Corea del Norte con u$s656 millones, según las cifras de ICAN.

La coalición recalcó que el panorama a largo plazo no muestra síntomas de reducción de este gasto, con potencias como EEUU, Francia o Reino Unido consagradas a programas de rearme que incluso se prolongan en algunos casos al siglo XXII.

"Los nueve Estados planean mantener y modernizar sus fuerzas nucleares durante décadas, desviando miles de millones de dólares de necesidades reales de la humanidad", destacó la otra coautora del informe, Alicia Sanders-Zakre, responsable de política de ICAN.

maniobras nucleares rusia EEUU lideró una vez más este gasto con una suma mayor que el resto de potencias juntas. En total, fueron u$s69.200 millones, una cantidad que, según indicó ICAN, podría cubrir durante 19 años el presupuesto actual de las Naciones Unidas.

La coalición calculó que, por ejemplo, el gasto diario en arsenales atómicos podría sacar a dos millones de personas de situaciones de inseguridad alimentaria.

La compra de armamento beneficia al sector privado

Por otro lado, el informe mostró que el sector privado ganó al menos u$s38.000 millones en contratos de armamento nuclear, y la lista de beneficiadas la encabezaron las estadounidenses Honeywell (u$s5.270 millones), Lockheed Martin (u$s4.509 millones) Fluor (u$s3.842 millones) y Northrop Grumman (u$s3.166 millones).

También figuran en la lista multinacionales conocidas en otros sectores, como el consorcio europeo Airbus (u$s783 millones en ingresos relacionados con armas nucleares), la estadounidense Boeing (u$s635 millones) o la británica Rolls-Royce (u$s1.557 millones).