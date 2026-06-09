Un helicóptero militar de EEUU se estrelló cerca del estrecho de Ormuz y reaviva la tensión

Se trata de una nave de ataque Apache y ocurrió frente a la costa de Omán. Las causas del siniestro siguen bajo investigación.

Pese al accidente, Trump volvió a mostrarse optimista sobre la posibilidad de un pacto con Irán.

Un helicóptero de ataque Apache del ejército de EEUU se estrelló en la madrugada de este martes cerca del estrecho de Ormuz durante un operativo de patrulla. El presidente Donald Trump confirmó que los dos tripulantes sobrevivieron y no sufrieron heridas.

“Los pilotos están bien. Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana”, sostuvo a periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy , en Nueva York, tras asistir a las Finales de la NBA.

El Comando Central de EEUU informó más tarde que el accidente ocurrió alrededor de las 3.30, frente a la costa de Omán , mientras la aeronave realizaba una patrulla. La tripulación fue rescatada en dos horas y se encontraba estable. Las causas del siniestro seguían bajo investigación .

Los helicópteros Apache se convirtieron en una herramienta central para las fuerzas estadounidenses en la aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y a los petroleros iraníes, una medida destinada a forzar a la República Islámica a aceptar un acuerdo. También fueron utilizados por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes durante el conflicto.

Pese al accidente y al deterioro del escenario regional, Trump volvió a mostrarse optimista sobre la posibilidad de un pacto con Irán. Afirmó que las negociaciones están en la “fase final” y que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo en “dos o tres días”, aunque no dio detalles sobre los motivos de ese renovado optimismo.

Estrecho de Ormuz Los helicópteros Apache se convirtieron en una herramienta central en la aplicación del bloqueo a los envíos de crudo iraní. Al Jazeera

La ONU advirtió que el cierre del estrecho de Ormuz agudizó el hambre en el mundo

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente aumentó el hambre en el mundo, según advirtió este viernes la ONU. En esa línea, la entidad sostuvo que más de 40 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria y sumarse así a cerca de 300 millones que ya se encuentran en esta situación.

El dato lo arrojó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, que en marzo de este año sostuvo que en el mundo 320 millones de personas se encontraban atravesando hambre aguda. En esa ocasión, no obstante, vaticinó que la situación podría empeorar.

Ahora, casi 45 millones de personas adicionales podrían verse en esa situación si la guerra -que estalló a finales de febrero en Irán por parte de EEUU e Israel- no terminaba antes de junio y el precio del barril de petróleo superaba los 100 dólares.