Madrid vive "el peor incendio" de su historia y al momento hay cerca de 20.000 evacuados + Agregar ámbito en









Autoridades alertaron por el avance en zonas de "fuerte concentración de viviendas". A su vez, tanto España como Francia ordenaron planes de emergencia en varias localidades a la par de la ayuda de la UE.

Bomberos intentaban evitar que se unieran tres incendios en Madrid y la provincia de Ávila. Captura

La ciudad de Madrid atraviesa "el peor incendio" de su historia y al momento hay cerca de 20.000 evacuados, de acuerdo con las autoridades oficiales. A su vez, los gobiernos de España y Francia declararon estado de emergencia por el avance de las llamas y ordenaron más operativos de resguardo de personas, con planes que podrían involucrar la intervención de la Unión Europea (UE).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al menos 19.000 personas fueron evacuadas o se encuentran confinadas en la Comunidad de Madrid debido al "peor incendio de la historia" de la región, que ya arrasó con 6.000 hectáreas, según anunció este viernes la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. "Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", lamentó según AFP.

Madrid atraviesa el "peor incendio de su historia" con 20.000 evacuados "Esto no lo habíamos vivido. Nuestra prioridad es salvar vidas", insistió la funcionaria y explicó que están siguiendo la situación de 1.200 personas mayores situadas cerca de las llamas, a la par de que cuatro localidades fueron "ya evacuadas o estamos en esa fase".

Las autoridades también decretaron el confinamiento de la población de otras tres localidades. De momento, no hay víctimas mortales. En la víspera, el gobierno español decretó una emergencia en la región de Madrid y la provincia cercana de Ávila "debido a la concurrencia" de varios incendios que pueden fusionarse.

"Esto no lo habíamos vivido. Nuestra prioridad es salvar vidas", insistieron las autoridades de Madrid. @OnDemand_News España y Francia declararon estado de emergencia por incendios Durante este viernes, España declaró por primera vez la emergencia nacional debido a los incendios a la par de que Francia solicitó ayuda a la UE para hacer frente a un incendio en la costa atlántica, mientras el calor abrasador aviva el avance del fuego en toda Europa y obligaba a evacuar a decenas de miles de personas.

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación total de la península de Cap Ferret, un destino turístico muy concurrido durante la temporada de verano, a medida que el humo y las llamas se acercaban a las viviendas, indicó Reuters. En esa línea, unas 63.000 personas fueron trasladadas a un lugar seguro en barco. La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026 Además, el presidente Emmanuel Macron solicitó ayuda a la UE para combatir el incendio en esa zona, que ya devastó 8.700 hectáreas. Varios aviones especializados procedentes de otros países europeos deberían estar de camino en breve para prestar ayuda, sostuvo el mandatario en X. Tras un breve respiro durante el fin de semana, se espera que las temperaturas medias en Francia vuelvan a subir bruscamente la próxima semana, según los datos del Sistema de Previsión Global. En esa línea, se prevé que se calienten los ríos franceses que se utilizan para refrigerar los reactores nucleares, lo que podría dar lugar a nuevas restricciones, ya que los reactores reducen su producción para cumplir con medidas ambientales. En España, más de 10.000 personas fueron evacuadas de localidades situadas en las montañas al oeste de la capital. @OnDemand_News En España, más de 10.000 personas fueron evacuadas de localidades situadas en las montañas al oeste de la capital, Madrid, mientras los bomberos intentaban evitar que se unieran tres incendios en la región y en la vecina provincia de Ávila, sostuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.