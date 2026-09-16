La jefa de la Unión Europea propuso que Canadá pase a ser miembro asociado: "Queremos llevarlo al nivel más alto"

La presidenta Von der Leyen propuso "un espacio de prosperidad común". Además, destacó que ambas regiones comparten "un océano, valores y una forma de ver el mundo".

"Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", sostuvo Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, propuso el miércoles que Canadá pase a ser el primer "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), en un discurso en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney . Al respecto, la funcionaria compartió que "le gustaría trabajar" con la nación de Norteamérica y abrirle las puertas a su continente.

"Estimado Mark Carney, queremos llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible . Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE. Y crear un espacio de prosperidad común y seguridad económica", comunicó la Presidente en su cuenta de X.

Desde finales de agosto, los canadienses llevan presionando con fuerza a los europeos para que construyan una relación más estrecha con su país, aunque la adhesión plena a la UE no es una opción, ya que Canadá no es un Estado europeo .

La propuesta fue durante su intervención ante los eurodiputados en Estrasburgo , donde Von der Leyen sostuvo: " Compartimos un océano, un conjunto de valores y una forma de ver el mundo. Y ahora vamos a construir también nuestro futuro compartido".

Existen ya varias opciones para los países que no forman parte de la Unión en su totalidad. Tal es el caso de Noruega , que integra el mercado único, el espacio sin fronteras de libre circulación de bienes, personas, servicios y capital de la UE. A su vez, Oslo y Bruselas también colaboran en iniciativas conjuntas de defensa.

Por su parte, Suiza también tiene acceso al mercado único mediante varios acuerdos, y en los años transcurridos desde el Brexit, el Reino Unido y la UE acordado el mayor y más amplio pacto de comercio y cooperación de la historia del bloque, con una amplia gama de sectores.



El estatuto de miembro asociado no está jurídicamente definido por los tratados de la UE. Sin embargo, Alemania propuso este estatuto para Ucrania y sugirió que le permitiría asistir a reuniones y cumbres europeas, aunque sin derecho a voto.

Canadá explora una alianza inédita con Europa, para reducir su dependencia comercial de EEUU

Canadá analiza una transformación sin precedentes en su estrategia económica internacional, orientada a sellar una alianza estratégica sin precedentes con la Unión Europea. De esa manera, el primer ministro Mark Carney estaría explorando formas para convertir al país en una especie de "miembro asociado", sin buscar una adhesión formal al bloque.

Según informó The Wall Street Journal, el giro responde al deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos, destino de aproximadamente dos tercios de las exportaciones canadienses. Carney considera que esa dependencia representa hoy una vulnerabilidad y busca diversificar el comercio, la inversión y la seguridad.

Representantes de Canadá y de la Unión Europea negocian una integración informal para acceder a segmentos estratégicos del mercado único europeo, valuado en u$s21 billones. Las conversaciones abarcan sectores clave como energía, inteligencia artificial, minerales críticos, semiconductores y defensa.