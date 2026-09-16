La Unión Europea quiere prohibir el uso de redes sociales a los menores de 13 años

El proyecto alcanzaría también a asistentes de inteligencia artificial (IA), chatbots y juegos en línea. Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles.

La ley se aplicaría tanto a las redes sociales como a los asistentes de inteligencia artificial (IA), los robots conversacionales (chatbots) y los juegos en línea.

La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen , anunció este miércoles varias propuestas para proteger el uso de las redes sociales a los menores de 13 años y establecer cuentas limitadas para los menores de 15. El proyecto está inspirado en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles.

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Al respecto, la mandataria declaró que la idea es "nada de redes sociales antes de los 13 años" y "nada de cuentas personales antes de los 15 años", tras un discurso en el Parlamento.

"De este modo, los niños de entre 13 y 15 años solo dispondrán de minicuentas, instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y un tiempo de uso limitado. Y para los jóvenes de entre 15 y 18 años, las plataformas estarán obligadas a adoptar un diseño seguro", añadió.

Estas medidas, que necesitarán la aprobación del Parlamento Europeo y de los 27 países de la UE , forman parte de un proyecto de ley europeo llamado "EU Kids Act". Al respecto, Von der Leyen lo presentará en detalle el jueves en la ciudad francesa de Estrasburgo junto a la comisaria de asuntos digitales, Henna Virkkunen .

Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles que fue presentado en julio. Según documentos consultados por la AFP, el proyecto de ley se aplicará tanto a las redes sociales como a los asistentes de inteligencia artificial (IA) , los robots conversacionales (chatbots) y los juegos en línea.

Las propuestas se inspiran en un informe de expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles.

Las restricciones de edad, válidas en toda la UE, irán acompañadas de nuevas obligaciones para los operadores si quieren que sus servicios sigan siendo accesibles a los menores. Las multas podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación mundial en caso de incumplimiento.

Entre estas obligaciones, las plataformas deberán eliminar sus funciones más "adictivas" (desplazamiento ilimitado de contenidos, recomendaciones ultrapersonalizadas...) y verificar sistemáticamente la edad de sus nuevos usuarios.

Australia analiza una ley para limitar el poder de los algoritmos en redes sociales

Los usuarios australianos podrían elegir si quieren recibir recomendaciones personalizadas en las redes sociales. La medida forma parte de un proyecto de ley que busca aumentar el control sobre las plataformas digitales y será presentado esta semana ante el Parlamento del país.

La propuesta establece un "deber de diligencia digital" para las grandes compañías tecnológicas. En la práctica, empresas como Meta deberán ofrecer una opción para desactivar los sistemas que analizan las preferencias de cada persona y utilizan esa información para definir qué contenidos aparecen en sus feeds.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, explicó que la iniciativa no busca eliminar estos mecanismos. "Muchos australianos aprecian los algoritmos, tanto por disfrutar lo que les ofrecen como porque les resultan útiles", declaró en una entrevista televesiva.