La UE otorga 115 millones de euros en ayuda a España por la crisis migratoria en Ceuta + Agregar ámbito en









La partida busca reforzar la vigilancia fronteriza, financiar la acogida de menores no acompañados y facilitar retornos tras la llegada masiva registrada a fines de julio. Los detalles, en la nota.

UE otorga ayuda: 115 millones de euros a España para la gestión migratoria en Ceuta.

La Unión Europea otorgó este miércoles una ayuda de emergencia de 115 millones de euros (u$s133 millones) a España para reforzar la gestión en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

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Según detalló la Comisión Europea, la partida se destinará a optimizar la vigilancia fronteriza, incorporar tecnología avanzada, como cámaras térmicas, y desplegar personal adicional en la zona.

El detalle del paquete de ayuda El paquete de 114,7 millones de euros tiene también como objetivo apoyar el retorno de las personas que se encuentran ilegalmente en Ceuta. Asimismo, la partida buscará fortalecer la capacidad de acogida de la ciudad autónoma para la atención de menores no acompañados, según detalló la Comisión Europea.

Cabe precisar que el impactante número de 70.000 migrantes entraron por la fuerza, a pie o a nado, los días 30 y 31 de julio en Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres de Europa con África, junto con el otro territorio español de Melilla. Esta llegada masiva provocó decenas de muertos y desaparecidos.

Destino de fondos: Refuerzo fronterizo, tecnología, acogida de menores y facilitación de retornos. RTVE Aunque la mayor parte de los migrantes retornó poco tiempo después, el impacto en el territorio continúa: el Gobierno del presidente Pedro Sánchez cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen allí, mientras que el ejecutivo autonómico de Ceuta amplía ese número a al menos 10.000, reflejando una grave situación social con cientos de personas durmiendo en calles y playas.

El papel de Marruecos, en debate En ese marco, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma española de Ceuta, solicitó el martes ayuda a la Unión Europea. Además, acusó a Marruecos de estar detrás de esta llegada masiva de personas, "por acción u omisión". Por su parte, el socialista Pedro Sánchez señaló que ningún organismo de inteligencia ni fuerza de seguridad había "entregado al gobierno español pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planificado u organizado" esta llegada masiva de migrantes. Pedro Sánchez señaló que ningún organismo de inteligencia ni fuerza de seguridad había "entregado al gobierno español pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planificado u organizado" esta llegada masiva de migrantes. Captura Sin embargo, las dudas sobre el papel de Marruecos se intensificaron durante semana pasada, luego de la filtración de un informe policial que señala la "permisividad" de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis. La justicia española abrió este lunes una investigación sobre la crisis en Ceuta a partir de las conclusiones de dicho informe.