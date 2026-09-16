El efecto dominó que preocupa a Reino Unido: después de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, un pueblo inglés votó independizarse + Agregar ámbito en









Piddington realizó un referéndum simbólico para protestar contra la instalación de un centro para solicitantes de asilo en las cercanías. La consulta terminó con una amplia mayoría a favor de la separación, en medio de un clima de creciente tensión por la política migratoria del Gobierno británico.

Piddington, una pequeña localidad de unos 350 habitantes en el centro de Reino Unido.

Los vecinos de Piddington, una pequeña localidad de 350 habitantes en Reino Unido, votaron a favor de una simbólica independencia como forma de protesta contra la instalación de un centro para unos 1.250 solicitantes de asilo en una antigua base militar cercana. De las 312 personas que participaron de la consulta, 285 apoyaron la propuesta y 26 votaron en contra. La iniciativa no tiene efectos legales, pero busca expresar el rechazo de la comunidad al proyecto impulsado por el Gobierno británico.

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Los vecinos cuestionan principalmente el tamaño del proyecto y aseguran que no fueron suficientemente consultados antes de que se tomara la decisión. También expresaron preocupación por el impacto que podría tener la llegada de una cantidad de personas varias veces superior a la población del pueblo sobre la vida cotidiana y la seguridad de la zona. Algunas residentes incluso impulsaron una campaña para pedir ayuda a legisladoras británicas.

La iniciativa fue impulsada por el consejo parroquial del pueblo. Tras conocerse el resultado, uno de sus representantes, Tim McNally, afirmó: “Hoy es solo el comienzo. Esto no es el final para nosotros.”

El Gobierno británico, por su parte, sostiene que el uso de antiguas instalaciones militares forma parte de su estrategia para reducir la cantidad de hoteles utilizados para alojar a solicitantes de asilo y disminuir los costos del sistema.

Piddington votó por una independencia simbólica en Reino Unido. El reclamo independentista en otras regiones El episodio ocurre en un Reino Unido donde también existen reclamos de mayor autonomía o independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Los movimientos nacionalistas de esos territorios buscan avanzar en la discusión, aunque el Gobierno británico se opone actualmente a nuevos referendos de independencia.

Escocia ya realizó una consulta en 2014: el 55,3% votó por permanecer en el Reino Unido y el 44,7% apoyó la independencia. En Irlanda del Norte, el debate está relacionado con una posible reunificación con Irlanda, mientras que en Gales también existen sectores que reclaman mayores competencias para sus autoridades. A diferencia de esos movimientos, el caso de Piddington es una protesta local y simbólica vinculada específicamente al proyecto para alojar solicitantes de asilo.