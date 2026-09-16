Escándalo en la Corte Suprema de Brasil: gritos, acusaciones y una pelea que frenó el caso contra Alexandre de Moraes

Una tensa sesión terminó sin resolver si investigarán al juez por su presunto vínculo con el exbanquero Daniel Vorcaro.

La Corte Suprema de Brasil suspendió la definición sobre una eventual investigación contra Alexandre de Moraes.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil atravesó una de sus sesiones más tensas este martes, cuando sus jueces protagonizaron gritos, acusaciones y fuertes cruces que terminaron postergando la definición sobre una eventual investigación contra Alexandre de Moraes por su presunta relación con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

La discusión se extendió durante horas y terminó después de que Flávio Dino pidiera vista del expediente , una decisión que interrumpió el tratamiento. De esta manera, la Corte cerró la jornada sin resolver si Moraes puede ser investigado por su presunto vínculo con Vorcaro, detenido en el marco de la causa por las irregularidades del Banco Master.

El conflicto se originó a partir de un informe de la Policía Federal que vinculó a Moraes con el exbanquero. El material llegó al plenario después de que André Mendonça, entonces relator de la investigación sobre el Banco Master, levantara parcialmente el secreto de las actuaciones.

La sesión debía abordar la situación de Moraes, pero buena parte de la discusión terminó concentrándose en cómo debía tramitarse el expediente y si su caso tenía que analizarse junto con los cuestionamientos contra Mendonça por su actuación en la investigación.

Gilmar Mendes planteó que ambos casos fueran tratados conjuntamente , mientras Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Mendonça se pronunciaron por mantenerlos separados. Cristiano Zanin, Moraes y Mendes defendieron el tratamiento conjunto. Finalmente, Dino pidió que su posición no fuera computada antes de solicitar vista, por lo que el marcador provisional quedó 4 a 3 a favor de analizar los casos por separado .

Gilmar Mendes y André Mendonça protagonizaron uno de los cruces más fuertes durante la tensa sesión del STF.

Las diferencias procesales pronto dieron paso a enfrentamientos personales entre los magistrados. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió entre Mendes y Mendonça. "Impresionante el descaro de este sujeto", lanzó Mendes. Mendonça respondió elevando la voz: "¡El descaro de Su Excelencia! ¡Respéteme! Esto no es un juego".

Los cruces también alcanzaron a Moraes, quien cuestionó la actuación de Mendonça en la causa. La sesión dejó así expuestas las profundas diferencias internas del máximo tribunal brasileño, mientras el expediente que había motivado la convocatoria quedó relegado por las discusiones de procedimiento.

La decisión que dejó en suspenso el caso contra Moraes

En medio de la escalada verbal, Dino pidió vista y frenó el tratamiento. La medida dejó sin fecha definida la reanudación del análisis, aunque previamente había defendido que las cuestiones vinculadas a Moraes y Mendonça fueran examinadas en una misma sesión.

Otros dos integrantes del STF tampoco participaron de la definición: Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques se apartaron del tratamiento del caso. La ausencia de ambos redujo el número de magistrados habilitados para intervenir en una discusión que ya había generado fuertes divisiones dentro del tribunal.

La crisis judicial ocurre además a pocas semanas de las elecciones presidenciales brasileñas, lo que incrementó la repercusión política del enfrentamiento. Mientras la Corte discute cómo avanzar con el expediente, sectores opositores realizaron manifestaciones contra Moraes frente a la sede del tribunal.

El debate de fondo, sin embargo, quedó pendiente. El STF todavía deberá definir si corresponde avanzar con una investigación contra Moraes por su presunta relación con Vorcaro, mientras el magistrado niega irregularidades y la disputa interna sobre la conducción de la causa continúa abierta.