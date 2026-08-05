Destrozada por la crítica: la película de terror que llegó a Disney+ y ya es considerada la peor del año + Agregar ámbito en









Una novedosa producción hecha por un guionista reconocido llegó a la plataforma tras un paso muy flojo por el cine y sorprendió por su bajísima recepción.

Disney acaba de sumar una película que llamó la atención por lo criticada que fue. Gentileza - Disney+

El catálogo de Disney + incorporó una producción que, en vez de hacerse famosa por sus virtudes, destacó por sus malos resultados. Después de un estreno muy débil en los cines, la película encontró una nueva oportunidad en la plataforma, aunque las primeras impresiones de los usuarios son peores que las de quienes la habían visto antes.

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Con apenas u$s2 millones recaudados frente a un presupuesto de u$s10 millones, el proyecto quedó muy por debajo de las expectativas. A ese fracaso se le suma una de las valoraciones más bajas del año en Rotten Tomatoes, con tan solo un 9% de aprobación de la crítica y 36% del público.

La película de 2026 que destacó por los peores motivos. Gentileza - Disney+ De qué trata Psycho Killer "Psycho Killer" presenta la historia de Jane Thorne, una oficial de la Patrulla de Carreteras de Kansas cuya vida cambia completamente cuando un asesino serial mata su esposo frente a ella. A partir de ese momento, el único objetivo de la protagonista es buscar al responsable.

Las primeras pistas conducen hacia un criminal conocido como "Satanic Slasher", un homicida que deja símbolos del ocultismo en cada escena del crimen. Mientras Jane sigue el rastro del asesino, descubre que el expediente es mucho más complejo de lo que parecía. Todas las sospechas apuntan a Richard Joshua Reeves, el predicador de una secta satánica que años atrás habría muerto en prisión después de asesinar a integrantes de su propia congregación.

Aunque supuestamente está muerto, los homicidios siguen con su mismo patrón. Mientras Jane intenta atraparlo, una organización satánica planea un atentado contra una planta nuclear en Harrisburg, Pensilvania, con el objetivo de provocar una catástrofe enorme.

Disney+: tráiler de Psycho Killer Disney+: elenco de Psycho Killer Georgina Campbell como Jane Thorne

James Preston Rogers como Richard Joshua Reeves

Malcolm McDowell como Mr. Pendleton

Logan Miller como Marvin

Grace Dove como Agente Becky Collins

Stephen Adekolu como Mike

Michael Strickland como Anchorman #1

Darren Martens como Mitch

Matt Falk como Archie

Nigel Shawn Williams como Mr. Archer

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