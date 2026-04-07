EEUU atacó la isla de Kharg: cuáles son riesgos de golpear este enclave iraní

El ataque fue confirmado por JD Vance e insistió en que las operaciones en la región no representan un cambio en la estrategia estadounidense. El enclave se vincula directamente con la industria de crudo persa.

El ataque fue confirmado por el vice de EEUU JD Vance, quien insistió que las operaciones en la región no representan un cambio en la estrategia estadounidense.

El ejército de EEUU alcanzó objetivos militares en la isla de Kharg , perteneciente a Irán y ubicada en el golfo Pérsico , como un nuevo paso en medio de la guerra en Medio Oriente . Las ofensivas comenzaron en la noche del lunes y alcanzaron puntos clave como puentes y ferrocarriles. La zona se vincula directamente con la industria de crudo persa, como principal centro de su exportación.

La información trascendió de un funcionario estadounidense, según la CNN, quien añadió que los ataques no iban dirigidos contra instalaciones petroleras . El pasado 13 de marzo el Comando Central de EEUU declaró que ya había alcanzado 90 objetivos, entre ellos “instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares”.

Hoy, un funcionario anónimo declaró a CBS, que la infraestructura petrolera no fue el objetivo del ataque nocturno . No obstante, la isla alberga una importante terminal petrolera considerada el sustento económico de Irán.

La ofensiva coordinada, que golpeó este martes múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, destruyó puentes clave, paralizando la red ferroviaria nacional y sacudiendo el principal centro de exportación de crudo del país en la isla. Por su lado, el ataque fue confirmado por el vice de EEUU JD Vance, quien insistió que las operaciones en la región no representan un cambio en la estrategia estadounidense.

“Íbamos a atacar algunos objetivos militares en la isla de Kharg, y creo que lo hemos hecho”, sostuvo Vance y agregó: “No vamos a atacar los objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no presenten ninguna propuesta”.

La ofensiva paralizó la red ferroviaria nacional y sacudió el principal centro de exportación de crudo del país en la isla.

¿Por qué es importante la isla de Kharg en medio de la guerra en Medio Oriente?

La isla de Kharg es el principal punto de exportación de petróleo de Irán, por donde pasa cerca del 90% de sus ventas. Su valor estratégico la convierte en un objetivo clave, pero también en un foco de alto riesgo militar.

Según los especialistas, una ocupación podría provocar una reacción directa de Irán y sus aliados, incluyendo ataques con drones o incluso la colocación de minas en el estrecho de Ormuz. A pesar de su peso económico, Kharg no sería suficiente para forzar una rendición iraní.

Los analistas coinciden en que Teherán podría continuar exportando petróleo, aunque en menor medida, incluso si pierde el control de la isla. “Será difícil tomarla. Será difícil mantenerla. Y podría dañar la economía, pero no de una manera que obligue a los iraníes a capitular”, sostuvo Danny Citrinowicz.

Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo brotan de los principales yacimientos de Irán —entre ellos Ahvaz, Marun y Gachsaran— a través de oleoductos hasta la isla, conocida entre los iraníes como la “Isla Prohibida” debido a los estrictos controles militares. Su capacidad de almacenamiento se estima en cerca de 30 millones de barriles y actualmente cuenta con 18 millones de barriles de crudo almacenado, informó Reuters.