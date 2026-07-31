El gobierno de Donald Trump solicitó un nuevo centro para detener a 700 inmigrantes en Miami

El Departamento de Seguridad Nacional busca ampliar su capacidad de detención con una instalación permanente en Florida, mientras crecen las críticas por el endurecimiento de la política migratoria.

El nuevo centro se construirá en el oeste de Miami y forma parte del plan del Gobierno estadounidense para expandir la infraestructura destinada a inmigrantes bajo custodia federal.

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) lanzó una licitación para construir un nuevo centro de detención para inmigrantes en el oeste de Miami, Florida. El proyecto contempla una instalación "llave en mano" con capacidad para al menos 700 personas bajo custodia federal.

Mientras varios países de Europa enfrentan una creciente crisis migratoria , Estados Unidos continúa profundizando su política de control fronterizo y detención de inmigrantes a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

El complejo deberá contar con alojamiento, atención médica y de salud mental, alimentación, transporte, seguridad y todos los servicios necesarios para el funcionamiento de un centro de detención .

La iniciativa forma parte del plan del DHS para ampliar significativamente la infraestructura destinada a inmigrantes detenidos en todo el país.

Además del proyecto en Miami, la agencia busca incorporar centros con capacidad para 1.800 camas en el área de Filadelfia y otros de 1.500 plazas en las regiones de Seattle y Denver , ante la previsión de un incremento en los arrestos migratorios.

Un reemplazo para "Alligator Alcatraz", la otra carcel de inmigrantes de Miami

La licitación fue anunciada pocas semanas después del cierre de "Alligator Alcatraz", el controvertido centro de detención construido en tiempo récord en los Everglades, que durante casi un año se convirtió en uno de los principales símbolos de la política de "tolerancia cero" impulsada por Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De manera oficial, el Gobierno atribuyó el cierre a la temporada de huracanes y al carácter temporal de las instalaciones, aunque la decisión llegó luego de fuertes cuestionamientos judiciales, ambientales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes sostienen que la nueva licitación demuestra que Washington no busca reducir la capacidad de detención, sino reemplazar un centro provisorio por una infraestructura permanente y de mayor estabilidad.

La decisión coincide, además, con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 haitianos, luego de que la Corte Suprema autorizara al Gobierno a avanzar con la medida mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.

Ese fallo abrió la puerta a un aumento de las detenciones y deportaciones, especialmente en el sur de Florida, donde reside una de las comunidades haitianas más numerosas de EEUU.

En ese contexto, activistas realizaron esta semana una protesta frente al centro de procesamiento de ICE en Miramar, donde denunciaron un incremento de los operativos migratorios y una mayor participación de las autoridades locales en los procedimientos federales.

"No sabemos exactamente qué están preparando, pero claramente algo cambió", señalaron integrantes de la organización American Friends Service Committee, quienes además denunciaron que familias detenidas están siendo trasladadas a hoteles antes de ser deportadas y permanecen incomunicadas durante más de 24 horas.