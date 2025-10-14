La ONU advierte que la reconstrucción de Gaza demandará al menos u$s70.000 millones







El representante del PNUD, Jaco Cilliers, advirtió que más del 80% del territorio sufrió daños graves, mientras la ONU reclama apertura de accesos y mayor flujo de ayuda humanitaria.

Los organismos internacionales calculan que los primeros u$s20.000 millones serán necesarios para asistencia humanitaria y remoción de escombros. EFE

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que la reconstrucción de la Franja de Gaza demandará al menos u$s70.000 millones, tras dos años de ofensiva militar que dejaron casi 68.000 muertos y una devastación generalizada en el enclave palestino. El informe, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advierte que se trata de uno de los procesos de recuperación más complejos que haya enfrentado la región en las últimas décadas.

Según explicó el representante especial del PNUD, Jaco Cilliers, la destrucción alcanzó al 84% del territorio, con zonas donde el impacto trepa al 92%. “Hay pocas áreas de Gaza que no hayan sufrido daños por los bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el alto el fuego”, señaló el funcionario, quien advirtió que la crisis humanitaria persiste pese a la tregua.

Primer paquete de ayuda: u$s20.000 millones El organismo calcula que, en una primera etapa, se requerirán u$s20.000 millones para atender las necesidades básicas de los 2,1 millones de habitantes de la Franja durante los próximos tres años. Ese monto se destinará a remover escombros, garantizar la seguridad de las zonas afectadas -donde aún podrían existir artefactos explosivos sin detonar- y restablecer servicios esenciales.

“Ya hemos movilizado 81.000 toneladas de escombros en unos 3.100 camiones”, detalló Cilliers, quien precisó que las tareas prioritarias incluyen despejar hospitales y centros sociales para facilitar el acceso humanitario. También destacó que existen “buenas señales” de apoyo de posibles donantes, tanto países árabes como europeos, interesados en financiar la reconstrucción.

La posibilidad de avanzar dependerá, sin embargo, de que se mantenga abierta la entrada de suministros al enclave. “Es fundamental abrir todos los puntos de acceso a Gaza”, insistió el funcionario, en referencia a las actuales restricciones impuestas por Israel.

Desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la portavoz Olga Cherevko confirmó que Israel permitirá “solo la mitad” de los camiones humanitarios previstos en el acuerdo de alto el fuego, luego de que Hamas incumpliera la entrega de los cuerpos de todos los rehenes. En consecuencia, la autoridad militar israelí (COGAT) mantiene habilitado el paso de 300 camiones diarios, en lugar de los 600 comprometidos. “Hemos recibido este aviso por parte de las autoridades israelíes. Seguimos instando a las partes a respetar los términos del acuerdo”, expresó Cherevko, quien destacó que en los últimos días ingresaron “miles de toneladas de ayuda”, incluyendo gas doméstico, que no se había logrado introducir durante siete meses consecutivos. El ingreso permitió reabastecer hospitales, clínicas y panaderías, además de iniciar trabajos para reparar caminos y detectar posibles explosivos. “Estamos suministrando combustible para panaderías, plantas desalinizadoras y hospitales, y ayudando a las familias desplazadas a prepararse para el invierno”, agregó la vocera. Aun así, la ONU advirtió que el flujo de ayuda sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del daño. El acceso continúa siendo limitado y fluctuante, mientras los equipos internacionales avanzan con la evaluación de daños en infraestructuras críticas como escuelas, centrales eléctricas y hospitales, en el inicio de un proceso de reconstrucción que podría extenderse por más de una década.

Temas ONU

Gaza