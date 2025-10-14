Hamas le entregó otros cuatro cuerpos a Israel en la franja de Gaza

Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó a Gaza para retirar los cadáveres.

El Ejército de Israel (FDI) recibió este martes otros cuatro ataúdes entregados por Hamas, a la Cruz Roja . Los restos corresponden a rehenes que fallecieron en la franja de Gaza durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 y se suman a los cuatro de ayer. Aún resta que devuelvan otros 20.

Las FDI inspeccionarán los ataúdes antes de cubrirlos con banderas nacionales. Luego, los restos serán trasladados para su identificación y confirmar si pertenecen a rehenes asesinados, según medios locales.

El ejército pidió a la prensa y al público actuar con sensibilidad y esperar los resultados oficiales, que serán comunicados primero a las familias. Por su parte, Hamas no reveló la identidad de los cuerpos entregados.

Las autoridades israelíes remarcaron que el grupo islamista debe cumplir con la totalidad del acuerdo alcanzado y devolver tanto a los rehenes vivos como a los fallecidos, “ para que cada uno pueda recibir un entierro digno ”.

Fuentes de Hamás habían anticipado a la agencia AFP que entre cuatro y seis cadáveres serían entregados como parte del reciente acuerdo de alto el fuego mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos.

Durante la jornada, el ejército confirmó que los restos de otros cuatro rehenes entregados el lunes ya fueron identificados. En paralelo, el hospital Nasser, en Gaza, informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos devueltos por Israel en el marco del mismo entendimiento, facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las víctimas identificadas hasta ahora

Entre las víctimas identificadas figuran Guy Iluz, ciudadano israelí; Bipin Joshi, estudiante de Nepal; Yossi Sharabi y Daniel Peretz, oficial del ejército israelí. Sharabi, de 53 años, fue secuestrado en el kibutz Beeri, mientras que Peretz, de 22, murió durante el ataque y su cuerpo fue trasladado a Gaza.

El grupo Hostages and Missing Families Forum difundió palabras de Nira Sharabi, esposa de Yossi: “Ahora podemos finalmente cerrar la pesadilla que empezó hace más de dos años y darle a Yossi el entierro digno que merece”.