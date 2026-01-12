La ONU exige la liberación total de todos los presos políticos en Venezuela y cuestiona las excarcelaciones anunciadas

El organismo de Naciones Unidas advirtió que las liberaciones recientes son insuficientes, pidió transparencia al Gobierno venezolano y alertó que persisten prácticas represivas y detenciones arbitrarias.

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos volvió a exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos del país y advirtió que las excarcelaciones informadas en los últimos días resultan claramente insuficientes frente a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano en materia de derechos humanos.

En un pronunciamiento difundido desde Panamá y Ginebra , el organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció como un “paso importante” la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente, pero subrayó que la medida está muy lejos de resolver la magnitud del problema. Según sus estimaciones, Venezuela mantiene alrededor de 800 presos políticos , mientras que hasta ahora solo unas 50 personas habrían recuperado la libertad.

La advertencia se conoció el mismo día en que el Gobierno venezolano y distintas organizaciones de derechos humanos difundieron números contradictorios sobre el proceso de excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la liberación de 116 personas, a las que definió como “nuevas excarcelaciones” surgidas de una revisión de causas ordenada por el Ejecutivo, y aseguró que el procedimiento continuará de forma permanente.

Sin embargo, los registros independientes ofrecen un panorama diferente. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó hasta el momento 53 liberaciones , mientras que Foro Penal verificó poco más de 40 y alertó que el proceso avanza “a cuentagotas”. Entre las personas liberadas figuran 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres de la cárcel La Crisálida y varios extranjeros que permanecían detenidos en El Rodeo I.

#12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela: La Crisálida 1) Yuli Marcano Rojas 2) Beverly Polo 3) Deisy Hugles González 4) Raymar Nohely Pérez Alvarado 5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano 6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy

“Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos” , señaló la Misión de la ONU, al remarcar la brecha entre los anuncios oficiales y los datos verificados por organizaciones independientes.

Preocupación por mujeres detenidas y condiciones de encierro

El organismo de Naciones Unidas expresó una preocupación especial por la situación de las mujeres que continúan privadas de la libertad. Según indicó, la detención tiene sobre ellas impactos diferenciados y agravados, tanto en su salud física y mental como en sus responsabilidades de cuidado. Además, reclamó que se atiendan con urgencia las necesidades médicas de quienes ya fueron excarceladas.

La Misión recordó que ha documentado de forma “amplia” el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como mecanismo de represión política. En ese marco, volvió a exigir el cese de la incomunicación prolongada, el acceso regular a visitas familiares y garantías efectivas para la defensa legal de las personas detenidas.

También alertó sobre el profundo impacto que esta situación genera en las familias, que en muchos casos permanecen durante meses sin información clara sobre el paradero o la situación jurídica de sus seres queridos.

Venezuela vigilia presos políticos 2 El organismo internacional alertó por la incomunicación prolongada y las deficientes condiciones de detención. EFE

Denuncias de represión persistente

Pese a las excarcelaciones recientes, la ONU advirtió que el contexto general de represión en Venezuela continúa. El informe menciona denuncias sobre la actuación de colectivos armados que patrullan ciudades, intimidan a la población y realizan controles e inspecciones de teléfonos, así como nuevos casos de detenciones motivadas por la expresión de opiniones políticas.

Ante este escenario, la Misión exhortó al Estado venezolano a actuar con “transparencia y urgencia”, a adecuar sin demora las condiciones de detención al derecho internacional y a garantizar el acceso a atención médica, abogados y familiares, además del cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“La necesidad de poner fin a todas las prácticas represivas sigue siendo urgente”, concluyó la ONU, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a prio