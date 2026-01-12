Venezuela liberó a otros 24 presos políticos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani no aparecen en la lista

El Foro Penal confirmó la excarcelación de ciudadanos venezolanos y extranjeros, mientras verifica si hubo más liberaciones durante la madrugada del lunes.

La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos en Venezuela durante la madrugada de este lunes. Los excarcelados incluyen tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros , quienes permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1 , en un operativo que se produce tras la captura de Nicolás Maduro.

Según los datos compartidos por Foro Penal a través de su cuenta en la red social X , en el centro de detención La Crisálida fueron liberadas nueve personas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En el penal El Rodeo 1 , se registraron 15 excarcelaciones: Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, Alberto Trentini (ciudadano italiano), Mario Burló (también italiano) y Alejandro González de Canales Plaza.

Foro Penal aclaró además que se encuentra “verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada” , por lo que la cifra total de liberados podría aumentar en las próximas horas.

Los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani no fueron incluidos en la lista de excarcelados, pese a la expectativa por su situación. Hasta ahora no hay confirmación oficial sobre su liberación, y familiares permanecen a la espera con vigilias frente a los centros de detención.

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024 y, según denuncias familiares, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron las visitas este domingo, aunque sin noticias claras sobre su situación.

nahuel gallo y germán giuliani Familiares esperan noticias frente a El Rodeo 1, donde se encuentran recluidos los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Liberaciones en Venezuela en medio de tensiones políticas e internas

Estas excarcelaciones se producen en un contexto donde Venezuela realizó varias liberaciones parciales de presos políticos durante los últimos días, mientras persisten presiones internas y externas. Foro Penal destaca que aún cientos de personas permanecen privadas de libertad por razones políticas.

Foro Penal había confirmado hasta el pasado fin de semana la excarcelación de 17 presos políticos, y sigue reportando que todavía numerosas personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, según los reportes más recientes de la organización.

La noticia de los liberados generó alivio entre familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición que denunciaron las condiciones de detención y la falta de transparencia judicial en Venezuela.

marcha Caracas Venezuela presos políticos.png Familiares y organizaciones de derechos humanos siguen reclamando información sobre los presos políticos que aún permanecen detenidos.

Desde las vigilias y manifestaciones, familiares expresaron su preocupación por la falta de información sobre sus seres queridos, denunciando que “no tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos?”

Por otro lado, entidades opositoras han reclamado acelerar la liberación de presos políticos, criticando que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas”.