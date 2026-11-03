Elecciones en EEUU 2026: a qué hora cierran los centros de votación y cuándo se conocerán los resultados + Agregar ámbito en









Los colegios electorales cerrarán de manera escalonada este martes. En Argentina, los primeros resultados podrían conocerse desde la noche, aunque el escrutinio podría extenderse varios días.

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones legislativas de medio término. Gentileza CNN en Español

Los estadounidenses votan este martes 3 de noviembre en unas elecciones de mitad de mandato que definirán el futuro del Congreso y el margen político de Donald Trump para gobernar durante los próximos dos años. Los primeros centros de votación cerrarán a las 20 de Argentina, mientras que los últimos finalizarán la jornada durante la madrugada del miércoles. Aunque algunas contiendas podrían definirse pocas horas después, el resultado general podría demorar varios días.

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La jornada electoral renovará las 435 bancas de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Los republicanos buscan conservar las mayorías que actualmente tienen en ambas cámaras, mientras que los demócratas intentan recuperar terreno legislativo. El resultado será determinante para la segunda mitad del mandato de Trump y para la capacidad de la oposición de controlar las decisiones de la Casa Blanca.

A qué hora cierran los centros de votación en Estados Unidos El cierre de las urnas será escalonado debido a las diferencias horarias y a las regulaciones electorales de cada estado. Para seguir la jornada desde Argentina, los primeros colegios electorales finalizarán la votación a las 20 de este martes (18 en la costa este de Estados Unidos), en algunas zonas de Indiana y Kentucky.

20 del martes en Argentina (18 en EEUU): algunas zonas de Indiana y Kentucky.

21 del martes en Argentina (19 en EEUU): Georgia, Virginia y Carolina del Sur.

21.30 del martes en Argentina (19.30 en EEUU): Carolina del Norte y Ohio.

22 del martes en Argentina (20 en EEUU): Maine, Pensilvania, Nueva Jersey y otros estados.

23 del martes en Argentina (21 en EEUU): Nueva York, Michigan, Kansas, Wisconsin y otros.

00 del miércoles en Argentina (22 del martes en EEUU): Iowa, Nevada y otros estados.

01 del miércoles en Argentina (23 del martes en EEUU): California y estados del oeste.

03 del miércoles en Argentina (01 del miércoles en EEUU): últimos centros de votación de Alaska. Los primeros resultados oficiales comenzarán a difundirse durante la noche del martes. Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en EEUU Los primeros datos oficiales comenzarán a difundirse a medida que cierren los centros de votación y las autoridades electorales avancen con el recuento. Las primeras proyecciones podrían conocerse durante la noche del martes en Argentina, aunque eso no significa que las competencias más ajustadas tengan un ganador definido.

Según las estimaciones electorales, algunas disputas podrían resolverse pocas horas después del cierre de las urnas. Sin embargo, otras podrían extenderse hasta el miércoles o incluso durante varios días. Esto se debe a que los funcionarios deben procesar los votos presenciales, las boletas enviadas por correo y los sufragios provisionales. Además, determinados estados permiten contabilizar votos por correo que hayan sido enviados antes del cierre electoral, aunque lleguen después.

La definición del control del Congreso también podría demorarse. Los resultados de las contiendas más ajustadas en el Senado serán determinantes para establecer si los republicanos conservan su mayoría o si los demócratas consiguen los cuatro escaños adicionales que necesitan para controlar la Cámara alta.