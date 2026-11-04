Obras sociales: se unen 50 gremios para demandar a Luis Caputo

Reclaman la retención de $688.000 millones destinados al sistema. Además, los gremios anticipan un paro general de 36 horas con movilización.

Un frente de 50 sindicatos, encabezado por Luis Barrionuevo (UTHGRA - Gastronómicos) , iniciará acciones judiciales contra el Ministerio de Economía por la retención de $688.000 millones que pertenecen al sistema de obras sociales.

La presentación, avalada por e l Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri , apunta de manera directa contra el ministro Luis Caputo , a quien acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El reclamo incluy e $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución , hoy colocados en un plazo fijo en el Banco Nación, y otros $400.000 millones en Fondos FIMA, vinculados a deudas por aportes de adherentes voluntarios.

El frente sindical no se limita a Economía. También responsabiliza al ministro de Salud, Mario Lugones, por la falta de respuestas y por no haber adoptado medidas para destrabar la crisis. Según los dirigentes, el funcionario los recibió en tres oportunidades sin presentar una propuesta concreta.

"Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura" , afirmaron tras el último encuentro, realizado en la sede de SOMRA.

Del reclamo también participa la UOM Capital, de Roberto Bonetti, junto con otros gremios. Los dirigentes advierten que el 90% del Fondo Solidario se destina hoy exclusivamente a prestaciones de discapacidad, lo que deja sin cobertura a los tratamientos de alta complejidad y a la provisión de medicamentos.

En ese marco, exigieron la liberación inmediata de los fondos retenidos y la actualización del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace tres años.

Del reclamo judicial al plan de lucha

La ofensiva judicial viene acompañada de una definición en el plano gremial. Los sindicatos anticiparon que rechazan la idea de un paro parcial y que impulsarán un paro general de 36 horas con movilización, en repudio a las políticas del gobierno de Javier Milei.

El tono de los dirigentes apunta a dejar a Lugones en el centro de la escena. "El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones. Si no actúa ahora, el sistema colapsa", concluyeron.