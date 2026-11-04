¿Cuándo cobro en noviembre? El calendario completo de ANSES por el Día del Bancario y feriados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó la distribución habitual de sus acreditaciones durante el ante último mes de 2026. El cronograma presenta varias terminaciones de documento agrupadas , así que los beneficiarios deberán revisar qué fecha les corresponde antes de concurrir a una sucursal.

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La organización se debe a la coincidencia de varios días sin atención presencial en las entidades financieras . A esto se le suman celebraciones con distinto alcance territorial, motivo por el cual una fecha sin bancos no implica necesariamente que todas las prestaciones queden suspendidas.

Las fechas se reorganizaron por la concentración de jornadas sin actividad bancaria durante noviembre, especialmente durante la segunda semana del mes. El Día del Trabajador Bancario , la visita del papa León XIV y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional reducen la cantidad de días hábiles disponibles para distribuir las prestaciones.

Varias jornadas especiales condicionan la actividad durante el mes.

Por este motivo, algunos grupos que habitualmente cobran una terminación de DNI por jornada tendrán fechas compartidas. Sin embargo, los feriados no siempre significan una suspensión de los depósitos.

ANSES mantiene acreditaciones previstas para jornadas que pueden tener restricciones presenciales en determinadas jurisdicciones, ya que los fondos se depositan directamente en las cuentas de los beneficiarios.

Las entidades financieras tendrán cambios en su atención presencial. Pexels

¿Qué días no abren los bancos en noviembre?

El primer cierre será el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario. Las sucursales permanecerán sin atención presencial, aunque seguirán disponibles cajeros automáticos, home banking, aplicaciones, tarjetas, billeteras electrónicas y transferencias. Luego habrá varias fechas afectadas por la visita de León XIV:

viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario

lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV

martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país dispuesto por el Banco Central

miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

El Decreto 1103/2026 dispuso el feriado nacional del 9 de noviembre, además de jornadas especiales para CABA y Córdoba el 10 y para la provincia de Buenos Aires el 11. Por su parte, el Banco Central incorporó el martes 10 como feriado bancario para las entidades financieras de todo el país.

Los beneficiarios deberán consultar el día correspondiente a su documento. Magnific

¿Cuándo cobran los jubilados según la terminación de DNI?

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo van a empezar a cobrar el miércoles 11 de noviembre. El calendario concentra varias terminaciones durante los primeros días para acomodar las liquidaciones luego de las jornadas sin actividad:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Quienes perciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo tendrán el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Las Pensiones No Contributivas también van a empezar a acreditarse el 11. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán ese día; los terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lo harán el 12; pero 8 y 9 tendrán su depósito el 13. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma quedó distribuido de esta manera:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminado en 2: 13 de noviembre

DNI terminado en 3: 16 de noviembre

DNI terminado en 4: 17 de noviembre

DNI terminado en 5: 18 de noviembre

DNI terminado en 6: 19 de noviembre

DNI terminado en 7: 20 de noviembre

DNI terminado en 8: 24 de noviembre

DNI terminado en 9: 25 de noviembre

Cada titular puede verificar su fecha y lugar de cobro a través de mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo también permite consultar el cronograma según la prestación y la terminación del documento.