La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, reveló que probó hongos alucinógenos en su viaje a China

“Fui con un gran grupo de gente que organizaron la cena y pidieron la comida. Había un delicioso plato de setas. Yo no sabía que esas setas tenían propiedades alucinógenas. Lo supe después ”, reveló en una entrevista con CNN la funcionaria de más alto rango en materia económica del Gobierno de EEUU.

Entre risas, la titular del Tesoro de EEUU explicó que los hongos no le generaron ningún efecto psicodélico ya que habían pasado por un proceso de cocción. “Descubrí que cuando estas setas están bien cocinadas, y estoy segura de que lo estaban porque es un muy buen restaurante, no tienen efecto alguno”, dijo.

La presencia de Yellen en el restaurante Yi Zuo Yi Wang (In and out), de la capital, fue difundida en la red Weibo por un bloggero chino luego de que la observara en el lugar junto con un grupo de comensales.