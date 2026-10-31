Pablo Quirno: "No hay otro país en el mundo con el que estemos más alineados que con los EEUU" + Agregar ámbito en









El canciller finalizó su participación en la Cumbre del G20, realizada en Atlanta, en donde destacó a la Argentina como destino de inversiones globales.

Pablo Quirno junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Mientras permanece en la discusión global el rol de nuestro país en la huida de Flávio Bolsonaro, sobre el cual aún no hay versión oficial, Pablo Quirno buscó poner el foco en las relaciones que mantienen la Argentina y EEUU, a tres días de las elecciones norteamericanas de medio término.

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A través de sus redes sociales, el canciller argentino destacó el encuentro con el secretario de Estado de EEUU al finalizar la Cumbre del G20 de diplomáticos en Atlanta. "Con Marco Rubio compartimos una mirada convergente y una alianza estratégica entre nuestros gobiernos para un abordaje común de los temas de la agenda internacional. No hay otro país en el mundo con el que estemos más alineados que con los Estados Unidos. Lo que hace pocos años parecía impensado hoy es una realidad. Bajo el liderazgo de Javier Milei y Donald Trump, construimos una relación sin precedentes, fundada en la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestras naciones", escribió.

Sobre la cumbre, el canciller aseguró que defendió "una premisa fundamental: quien produce y compite cumpliendo las reglas no puede ser perjudicado por quienes reciben ventajas artificiales o distorsionan el mercado". "La Argentina reduce barreras al comercio, avanza en la desregulación y devuelve al sector privado su lugar como motor del crecimiento. Impulsamos una agenda comercial abierta y diversificada, con una clara brújula geopolítica", añadió.

Luego continuó: "Rechazamos enfáticamente las medidas que, bajo argumentos ambientales, terminan convirtiéndose en barreras al comercio y encareciendo el transporte. Las regulaciones no deben transformarse en una excusa para agregar costos y limitar el intercambio. Y hay un límite que no admite discusión: el trabajo forzoso". "Nadie debe obtener ventajas económicas explotando trabajadores mientras otros respetan las reglas y sus derechos", concluyó.

Con mis colegas cancilleres del G20 en el partido de fútbol americano entre Florida Gators y Georgia Bulldogs en Atlanta.



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@moteging pic.twitter.com/rLNpzO39M5 — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 31, 2026 Cancillería argentina y Brasil cruzan versiones por Flávio Bolsonaro Según fuentes oficiales brasileras, María Emilia Cortés, actual encargada de negocios en Brasilia, habría sido convocada por parte de João Marcelo Galvão de Queiroz, director del Departamento de América del Sur. El encuentro habría ocurrido el jueves por la noche y la breve conversación se habría dedicado a pedir explicaciones acerca de la participación del Gobierno argentino por la huída de Bolsonaro en un avión privado hacia los EEUU, con paso por Puerto Iguazú.

Cortés es la máxima autoridad diplomática argentina en el país vecino y principal socio comercial, dado que en agosto del 2026 el embajador Guillermo Daniel Raimondi fue expulsado por las tensiones entre Lula da Silva y Javier Milei, en medio de la campaña abierta que realizó el presidente argentino por Flávio Bolsonaro y las difamaciones que hizo hacia su par brasilero. Ante la repercusión en medios nacionales e internacionales, el canciller Pablo Quirno aseguró que las versiones fueron falsas: "No hubo ningún pedido de explicaciones. No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)". El funcionario argentino, que se encuentra en una cumbre de cancilleres del G20 en Atlanta, aún no se expresó sobre las elecciones brasileras ni sobre la fuga de Bolsonaro. A ello se le sumó la postura del secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, que negó este sábado que el gobierno de Donald Trump haya participado en el operativo de salida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro de Brasil. "No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos", afirmó Rubio durante la conferencia de prensa de cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20, realizada en Atlanta.