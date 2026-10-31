Irán advirtió que responderá sin "límites geográficos" ante cualquier nuevo ataque de EEUU o Israel

El líder supremo iraní reunió a los altos mandos militares y ordenó preparar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza. La advertencia se produjo en medio de las gestiones diplomáticas para reactivar las negociaciones y de una creciente tensión en el estrecho de Ormuz.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí , ordenó a los altos mandos militares responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una represalia "sin restricciones geográficas". La directiva fue comunicada este sábado, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de versiones sobre una posible reanudación de las operaciones militares contra Teherán.

" Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas ", afirmó Jamenei, según un comunicado publicado en su sitio web. Además, alertó a Washington que se abstenga de lanzar nuevos ataques.

En este sentido, la oficina del líder supremo informó que mantuvo una reunión con los principales mandos militares y les impartió "importantes directivas estratégicas". Según el comunicado, Jameneí exigió alcanzar la "máxima disuasión" mediante la preparación de una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier nueva agresión.

La advertencia llega mientras Irán asegura estar preparado para responder a los informes sobre eventuales ataques de Estados Unidos e Israel. Jameneí no había vuelto a aparecer públicamente desde que sucedió a su padre, el ayatolá Ali Jameneí, asesinado en marzo.

En paralelo, diplomáticos de Qatar mantuvieron extensas conversaciones en Teherán el viernes y se esperaba que las gestiones continuaran este sábado, en un intento por reactivar las negociaciones con Washington.

La carta de JD Vance y un "paso positivo" en las negociaciones

La advertencia iraní también se produce días después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviara una carta a Teherán. El destinatario habría sido Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y una figura central en las decisiones estratégicas del país.

Archivo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta a Teherán con condiciones para las negociaciones de paz.

Aunque no trascendieron los detalles del documento, se cree que Vance reclamó compromisos vinculados con el programa nuclear iraní. Entre ellos, permitir que inspectores internacionales supervisen las instalaciones y definir el destino del uranio altamente enriquecido. Teherán, por su parte, ya anticipó que no tiene previsto enviar ese material al extranjero.

Tras lo escrito por Vance, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, consideró que el intento de Estados Unidos de abrir una instancia de diálogo con Teherán representa "un paso positivo", aunque advirtió que Washington cometería un nuevo error si busca generar divisiones con el envío de la carta del vicepresidente JD Vance.

En una entrevista con Al Jazeera, el funcionario iraní confirmó que su país analizó el contenido del mensaje durante reuniones de alto nivel. "El intento de la parte estadounidense de abrir la puerta al diálogo y a un entendimiento más amplio es un paso positivo", sostuvo.

Sin embargo, Araghchi también planteó reparos sobre las intenciones de la administración estadounidense y advirtió: "Si el objetivo de Washington al enviar esta carta es generar discordia, sería otro error que se sumaría a los anteriores".

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó previamente las versiones sobre una orden para reanudar las conversaciones de paz. En cambio, afirmó, sin ofrecer mayores precisiones, que la carta de Vance buscaba facilitar el ingreso de suministros médicos a Irán.

Según medios iraníes, la propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz en cuestión de días, a cambio de restablecer el memorando de entendimiento de junio, continúa como base de las negociaciones mediadas.

Entre las condiciones que plantea Irán figuran el levantamiento del bloqueo marítimo estadounidense a sus puertos, la exención de las sanciones petroleras y una tregua en los conflictos regionales, incluido el de Líbano, donde las fuerzas israelíes mantienen la ocupación del sur del país.

Los medios locales confirmaron que Teherán recibió la carta, aunque no informaron si hubo una respuesta oficial a través de los mediadores. En un editorial publicado este sábado, el diario estatal Jomhouri-e Eslami sostuvo que, pese a las escasas posibilidades de alcanzar un acuerdo, Irán debía mantener abierta la vía diplomática.

"No debemos permitir que la guerra se acepte como el destino inevitable de Irán", señaló el periódico.

Irán elevó el tono contra Europa

Las advertencias militares coincidieron con un nuevo cruce diplomático entre Teherán y gobiernos europeos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió este sábado al canciller alemán, Friedrich Merz, quien había estimado en más de 100.000 millones de euros el costo adicional que el conflicto generó para las empresas y los consumidores europeos por el encarecimiento de la energía.

When Israel-US bombings of Iran began last year, Mr. Merz hailed them.



"Doing Europe's dirty work"



100bn Euro is nothing compared to the Earth-shattering blow Iran's Powerful Armed Forces will deal against those who dare harm our people.



Red lines are a thing of the past. https://t.co/HIclTatGiO — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 31, 2026

"100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas", escribió Araqchi en X.

Merz había realizado esas declaraciones desde Seúl, donde también sostuvo que Alemania busca una salida diplomática al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

En la misma línea, Mohsen Rezaei cuestionó que los gobiernos europeos expresaran preocupación por las consecuencias económicas de la guerra. "Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?", escribió en X.

Araqchi también recordó que, durante la guerra de los 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio de 2025, Merz había celebrado la ofensiva al afirmar que los israelíes estaban haciendo "el trabajo sucio" de Europa.

La tensión en el estrecho de Ormuz

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, Irán y Estados Unidos mantienen sus esfuerzos por afianzar el control del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) sigue atacando embarcaciones y advierte sobre la presencia de supuestas minas navales. En paralelo, las fuerzas estadounidenses brindan guía y cobertura a un sistema de transporte marítimo destinado a sacar petróleo de los Estados árabes a través de esa vía.

Archivo. A más de 8 meses de iniciada la guerra, el estrecho de Ormuz sigue bajo presión.

Las autoridades iraníes informaron este sábado que dos barcos pesqueros fueron bombardeados por un dron estadounidense al sur de la isla de Qeshm, en el sur del país. El ataque dejó varios pescadores heridos.

La televisión estatal iraní también aseguró el viernes por la noche que al menos seis buques cisterna resultaron dañados por explosiones en los últimos días, luego de supuestamente chocar con minas mientras transitaban por rutas "no autorizadas" del estrecho. Entre las embarcaciones afectadas habría un petrolero con capacidad para transportar dos millones de barriles. La señal difundió imágenes de un incendio a bordo de uno de los buques.

Por su parte, el Servicio de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó sobre un nuevo tipo de ataque registrado el jueves. Según el organismo, una pequeña embarcación se acercó a un buque cisterna y colocó dos artefactos explosivos en el casco, por encima de la línea de flotación. La explosión provocó un incendio en la sala de máquinas y dejó temporalmente fuera de servicio al barco, al noreste de Khasab, en Omán.

El organismo también contabilizó 155 tránsitos de entrada y 122 de salida por el estrecho de Ormuz durante la semana que terminó el 28 de octubre. El volumen representa una caída del 70% frente a los niveles previos a la guerra.

En un mensaje de video difundido el viernes, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, afirmó que sobrevoló la zona y observó decenas de buques que transportaban carga, petróleo crudo y gas natural licuado, con apoyo de aviones y drones marítimos estadounidenses.

"No vi a la Guardia Revolucionaria por allí en absoluto", sostuvo. Y agregó: "Patrullaron el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes durante décadas, hostigando, amenazando y apoderándose de buques mercantes a su antojo. Pero no estaban allí porque la armada iraní está completamente hundida en el fondo del mar".