La OPEP+ mantiene sus metas de producción de petróleo para diciembre + Agregar ámbito en









Siete países del grupo ratificaron los niveles de producción previstos para septiembre. Las restricciones a las exportaciones por la guerra en Medio Oriente condicionan la oferta y postergan las definiciones sobre 2027.

Arabia Saudita, Rusia, Irak y otros cuatro productores ratificaron sus objetivos de extracción. La alianza volverá a reunirse el 29 de noviembre para definir su estrategia de 2027. Gemini IA

La alianza OPEP+ decidió mantener sin modificaciones sus objetivos de producción de petróleo para diciembre, en una señal de cautela frente a la incertidumbre que atraviesa el mercado energético internacional. La resolución fue adoptada este domingo durante una reunión virtual de siete de sus principales integrantes: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán.

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Los países acordaron sostener para diciembre los niveles de producción establecidos para septiembre de 2026. La decisión confirma la continuidad de la estrategia aplicada en los últimos meses y deja para más adelante cualquier modificación de las cuotas. Según informó la organización, los productores ratificaron además su compromiso con la estabilidad del mercado y el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

La decisión se tomó en medio de las alteraciones en el suministro por la guerra entre EEUU e Irán. La discusión sobre las próximas cuotas quedó postergada para fin de mes. Depositphotos El escenario está condicionado por las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que alteró los flujos de exportación de crudo desde el Golfo Pérsico. Aunque algunos países comenzaron a recuperar parte de sus envíos, la producción efectiva de varios integrantes continúa por debajo de los objetivos oficiales debido a las dificultades para transportar petróleo y a las restricciones en las rutas comerciales.

La decisión también se produce después de que el grupo completara en septiembre el desarme gradual de los recortes voluntarios de producción por 1,65 millones de barriles diarios, acordados en 2023. Sin embargo, todavía permanece vigente otro tramo de reducciones cercano a los 2 millones de barriles diarios, que alcanza a buena parte de los integrantes de la alianza y se mantendrá hasta fines de 2026.

La OPEP+ prepara la discusión por las cuotas de 2027 El próximo encuentro será el 29 de noviembre, cuando los integrantes de la alianza deberán avanzar en la definición del esquema de producción para 2027. Uno de los puntos centrales será la revisión de la capacidad productiva de cada país, un proceso que permitirá establecer nuevas referencias para distribuir las cuotas futuras.

La discusión llegará en un contexto de elevada incertidumbre: la evolución del conflicto en Medio Oriente, la recuperación de los envíos a través del estrecho de Ormuz y la posibilidad de un excedente de oferta si se normalizan las exportaciones del Golfo serán factores determinantes para el mercado petrolero. El viernes, el Brent registró una suba superior al 2% y se acercó a los u$s118 por barril, en medio de la preocupación de los operadores por una eventual escalada del conflicto.

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