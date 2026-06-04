Israel y Líbano sellan una tregua y alimentan las chances del acuerdo entre Irán y EEUU

El entendimiento en Medio Oriente reconfigura el escenario regional y abre expectativas de avances diplomáticos entre Washington y Teherán.

La tregua se enmarca en la estrategia diplomática de Washington para reducir tensiones regionales y avanzar con Irán

Israel y Líbano acordaron implementar una tregua condicionada tras negociaciones en Washington, en un movimiento que reordena el escenario de Medio Oriente y fortalece las expectativas de un posible entendimiento más amplio entre Estados Unidos e Irán en medio de la crisis regional.

El entendimiento fue anunciado por la administración de Donald Trump y se formalizó en una declaración conjunta del Departamento de Estado. Allí se estableció que la tregua dependerá del cese total de los ataques de Hezbolá y de la retirada de sus fuerzas del sur del Líbano, especialmente en la zona del río Litani.

La mediación de Estados Unidos incluyó además la propuesta de zonas piloto bajo control exclusivo del Ejército libanés , con el objetivo de excluir a actores armados no estatales y reducir la escalada militar en la frontera.

La ofensiva militar israelí en territorio libanés se mantiene como uno de los principales factores de inestabilidad regional

Hezbolá como punto central del acuerdo

El documento difundido en Washington ubica a Hezbolá como el principal factor de tensión en la implementación de la tregua. Su presencia en el sur del Líbano y su participación en ataques transfronterizos hacia Israel son el eje de las condiciones impuestas para sostener el alto el fuego.

En ese marco, la retirada de operativos y la limitación de su capacidad militar aparecen como requisitos centrales para evitar una nueva escalada del conflicto, que ya tuvo episodios de violencia en los últimos meses.

Hezbolá.jpg Hezbolá aparece como actor clave en las condiciones del cese del fuego y en la estabilidad del sur libanés hispantv.com

Un movimiento vinculado al diálogo con Irán

La administración estadounidense presentó el anuncio como parte de una estrategia más amplia para reducir tensiones regionales y abrir canales de negociación con Irán. En ese sentido, el proceso entre Israel y Líbano se interpreta como una pieza dentro de un tablero diplomático más amplio.

Teherán, por su parte, había condicionado cualquier avance con Washington al fin de los combates en el frente libanés y a una reducción de la presión militar sobre Hezbolá, considerado un actor aliado dentro de la región.

Las partes acordaron reanudar las conversaciones durante la semana del 22 de junio, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio que incluya aspectos políticos y de seguridad.

donald trump mojtaba jamenei El entendimiento abre una nueva etapa de conversaciones previstas para el 22 de junio entre las partes

El esquema previsto apunta a consolidar un marco de estabilidad progresiva en la frontera, aunque las autoridades reconocen que el proceso sigue siendo frágil y dependiente de la evolución del terreno militar.

Un escenario regional aún inestable

El anuncio de la tregua se da en paralelo a una situación de tensión persistente en Medio Oriente, con episodios de violencia que continúan pese a los avances diplomáticos. Ataques recientes en el sur del Líbano evidencian la fragilidad del acuerdo.

En ese contexto, el vínculo entre las negociaciones de Israel y Líbano y el diálogo entre Estados Unidos e Irán aparece como uno de los ejes centrales para entender la evolución del conflicto regional en las próximas semanas.