Hezbollah rechazó la propuesta de alto el fuego y complica las negociaciones entre Israel y Líbano + Agregar ámbito en









El mandatario libanés Joseph Aoun afirmó este jueves que la tregua comenzará a regir en un lapso de 24 horas, siempre que el texto reciba el visto bueno y la ratificación de todos los actores implicados.

Diplomáticos y funcionarios de Seguridad de EEUU mantuvieron una reunión clave con delegaciones de Israel y Líbano en el Departamento de Estado en Washington. Kent NISHIMURA / AFP

Las esperanzas de frenar la escalada bélica entre el bloque Israel-EEUU e Irán sufrieron un revés luego de que rechazara la propuesta de tregua de Washington. La negativa se alinea con la postura de Teherán, que exige un alto el fuego inmediato en el Líbano como requisito para cualquier negociación y amenaza con una intervención militar directa si Israel sostiene la presión sobre las milicias aliadas.

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La efectividad de la tregua quedó condicionada a que Hezbollah detenga por completo sus ataques y repliegue a todas sus fuerzas de la región delimitada al sur del río Litani. Al respecto, el presidente libanés, Joseph Aoun, anunció este jueves que el cese del fuego entrará en vigor en un plazo de 24 horas una vez que sea ratificado por todas las partes implicadas, en una clara alusión al grupo chiita.

A través de un comunicado difundido por Sky News UK, la organización chiita confirmó haber notificado formalmente al presidente Aoun su rechazo a la propuesta, insistiendo en que un pacto aceptable exige la retirada completa de Israel de suelo libanés. Horas después, el líder del grupo, Naim Qasem, ratificó esta postura al exigir un “alto el fuego global” y el repliegue de las tropas enemigas. “El alto el fuego debe ser global y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano”, advirtió Qasem en un mensaje televisado, reforzando su postura mediante una declaración escrita en la que sentenció: “Mientras exista la ocupación, la resistencia continuará”.

Como reflejo de la fragilidad del pacto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió este jueves que las fuerzas armadas mantendrán los ataques en el Líbano y descartó, por el momento, un repliegue del sur. A pesar de esta tensión, los delegados de ambos países pactaron abrir una nueva fase de negociaciones durante la semana del 22 de junio, con el objetivo de alcanzar un “acuerdo global”.

israel ataca hezbollah tras alto el fuego Israel ataca a Hezbollah pese al alto el fuego. Captura Acuerdo Israel-Líbano: zonas piloto y soberanía frente a Hezbollah Por otra parte, las partes pactaron la creación de “zonas piloto”. Según el comunicado conjunto, en estos sectores “las Fuerzas Armadas libanesas ejercerán un control exclusivo sobre el territorio, con exclusión de todos los actores no estatales”. Asimismo, el documento subraya el respaldo a la soberanía regional: “Todos los países reafirmaron que el futuro de las relaciones entre Israel y Líbano debe ser decidido por ambos gobiernos soberanos. Rechazaron cualquier intento, por parte de un Estado o de un actor no estatal, de tomar como rehén el futuro del Líbano”, una alusión implícita a Irán por su constante patrocinio al grupo Hezbollah.

Las hostilidades entre Israel y Hezbollah se reavivaron el pasado 2 de marzo, cuando el grupo chiita abrió fuego en respuesta a un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. A pesar de los múltiples ceses al fuego promovidos por Washington desde abril, los combates no cesaron y se convirtieron en el principal obstáculo diplomático para pacificar la región. De hecho, Teherán mantiene su postura firme de exigir el fin de la ofensiva israelí en el Líbano como condición ineludible para cualquier acuerdo.