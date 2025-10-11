Lluvias torrenciales en México causan más de 40 muertos y graves daños en infraestructura

El Gobierno Federal activó el Plan DN-III-E y desplegó más de 5.400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y Protección Civil. La presidenta Claudia Sheinbaum está a la cabeza de los operativos.

Las intensas lluvias registradas en México durante los últimos días dejaron un saldo de al menos 41 personas muertas y 27 desaparecidas, además de miles de viviendas afectadas en varios estados del país.

Los Estados más golpeados por las precipitaciones, inundaciones y deslaves son Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro , donde las autoridades reportaron desbordamiento de ríos, derrumbes de edificios y graves daños en carreteras y hospitales.

“ Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido a algún familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, expresó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un mensaje difundido a través de la misma plataforma.

El Gobierno Federal activó el Plan DN-III-E y desplegó más de 5.400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y Protección Civil para brindar asistencia a la población afectada. También se instalaron albergues temporales en las zonas más críticas, mientras se trabaja en la rehabilitación de la infraestructura dañada.

Las lluvias torrenciales afectaron 982 kilómetros de carreteras federales, de los cuales 647 ya fueron reparados, aunque persisten las tareas de emergencia en varias regiones. En las últimas horas del sábado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) notificaron el restablecimiento del servicio eléctrico a un 75%,24 (241.052 usuarios), pero todavía hay usuarios sin servicios (79.331).

La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una reunión virtual con los gobernadores de los Estados más afectados para coordinar las acciones de emergencia y evaluar los daños, que incluyen la destrucción de caminos, hospitales y viviendas, así como corrimientos de tierra.

Las autoridades continúan monitoreando 41 comunidades, donde se implementan planes de reducción de riesgos y asistencia humanitaria para mitigar el impacto de la catástrofe.